Jackie Robinson: 79 años que encendió el fósforo de libertad racial

"Por conocer las calumnias/Las dobleces, falsedades/Hoy sé que no importa alcurnia para estrangular." Anthony Ríos Cantautor “

Jackie Roosevelt Robinson nació en El Cairo, Georgia en 1919 en el seno de una familia de agricultores. Su madre, Mallie Robinson, crió sola a Jackie y sus otros cuatro hijos.

Era la única familia negra en su cuadra y los que más padecieron en carne propia la agresión por el Ku Klux Klan. De este humilde comienzo crecería el primer jugador de béisbol en romper la barrera de color de Major League Baseball que segregó este deporte durante más de 50 años.

El 15 de abril de 1947, el béisbol de las Grandes Ligas cambió de forma y mando y comenzó a escribir el nuevo testamento con el debut de Jackie Robinson, con 28 años, con el uniforme 42 de los Dodgers de Brooklyn, en el Ebbets Field frente a los Bravos de Boston ante 25 mil espectadores.

Los Dodgers de Brooklyn y su sucursal en Canadá, los Royals de Montreal, con Robinson en roster entrenaron en Ciudad Trujillo, República Dominicana, en la primavera de 1948, en el Estadio La Normal.

En Cuba, en 1947, a Robinson no le permitieron hospedarse junto a sus compañeros en el Hotel Nacional porque la política del lugar no permitía negros, y tuvo que alojarse en el hotel Boston.

Y el colmo de la discriminación la sufrió en la playa de Varadero, cuando le impidieron bañarse por ser un recinto "exclusivamente para blancos".

En 1948, Robinson disfrutó por vez primera como un hombre libre en Ciudad Trujillo y fue en el Hotel Jaragua donde se bañó por primera vez en una piscina junto a los blancos.

Durante su primera temporada en las Grandes Ligas, Robinson vivió en carne propia el racismo de los equipos rivales, de los aficionados, así como algunos de sus propios compañeros de equipo. Sin embargo, el abuso no afectó su desempeño y entrega con pasión al béisbol.

En 1949, Robinson, que había pasado a jugar la segunda base, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Al año siguiente se convirtió en el jugador mejor pagado de los Dodgers, ganando un sueldo de US$35,000.

Jackie Robinson murió en 1972 a la edad de 53 años. Su legado es la inspiración que brinda a los atletas y personas de todos los colores. Su entrada pionera en las ligas mayores, se erige como un símbolo brillante de la lucha contra el racismo y la esperanza de armonía racial.

Un día como hoy, 15 de abril 1968: Se rompen tres récords cuando los Astros anotan una carrera sucia en la entrada 24 para aplastar a los Mets 1-0 después de seis horas y seis minutos. Establece la marca como el juego más largo de la Liga Nacional jugado hasta el final, el juego nocturno más largo de las Grandes Ligas y las primeras 23 entradas son el juego más largo sin carreras en las Grandes Ligas. El juego empata el más largo de la Liga Americana (Oakland 4, Boston 1 en 24 entradas el 1 de septiembre de 1906). 2018: Bartolo Colón, el lanzador de mayor edad en las mayores a los 44 años, les muestra a los niños cómo se hace en un juego de domingo por la noche televisado a nivel nacional en que enfrenta a los Vigilantes de Texas contra los Astros. Colón lanza 7 entradas perfectas contra los Astros, campeones mundiales defensores, antes de permitir una base por bolas a Carlos Correa para abrir la parte baja de la octava, seguido de un doble de Josh Reddick. Correa anota con elevado de sacrificio de Yuli Gurriel y Colón sale después de 7.2 entradas. Su oponente en el montículo, Justin Verlander, tampoco se queda atrás, ya que solo permite un hit: un jonrón solitario de Robinson Chirinos en ocho entradas. Los Rangers ganan el juego, 3-1, con 2 carreras en la 10ma, ambas anotando por un doble de Chirinos.