Trout y Judge, un espectáculo de época

A las casi 36,000 personas (entre fanáticos, jugadores, técnicos, directivos y trabajadores) que estuvieron en Yankees Stadium la noche del lunes les será difícil olvidar ese partido o lamentar el costo de las boletas, las pizzas o gaseosas que consumieron.

Fue un choque de siete jonrones y 21 carreras definido con remontada en el noveno para el triunfo 11-10 de los Bombarderos sobre los Angelinos. Razones de sobra para que la emoción inundara las líneas 4, B y D del metro de la Babel de Acero en el regreso a casa.

La parte del espectáculo que más justificó guardar en la nube ese código QR en el móvil, imprescindible para ingresar a un recinto del Big Show donde ya no se imprimen tickets, como evidencia de que se estuvo allí la protagonizaron Mike Trout y Aaron Judge, dos figuras de referencia obligatoria para abordar la MLB de los últimos tres lustros.

Un Judge con cuatro temporadas sobre los 50 vuelacercas y tres MVP y un Trout a quien las lesiones han impedido entrar en la conversación de los mejores de la historia. A pesar de esas zancadillas suma tres premios al Jugador Más Valioso y 88.5 WAR. El dúo montó un show digno con el madero.

En el juego, ambos toleteros volaron la cerca dos veces, como para encender el debate entre cuál de ambos ha tenido mejor carrera o cuál finalizará más alto. Impensable esa discusión hasta 2021 cuando empezó el calvario médico del jardinero de los Angels, que lo limitó a promediar 79 juegos en las cinco campañas siguientes.

Similitudes

Trout ya tienen 34 años y Judge los cumplirá este mes, el primero nació en el Este (New Jersey) y ha hecho carrera en el Oeste (California), mientras que el segundo es lo opuesto. Solo se han uniformado de Angels y Yankees, respectivamente.

Trout saltó al sorteo tan pronto finalizó el bachillerato y llegó a la MLB antes de cumplir los 20 años (2011). Judge, en cambio, pasó tres años en la universidad y aterrizó en la Gran Carpa en 2016, ya con 24 años.

Esa diferencia, a pesar de los choques perdidos hospitalizado, ofrece una ventaja en los totales a Trout, ya con el expediente completo para ser inmortal.

El Juez, de momento no acumula los totales, pero sus números de poder y porcentajes en el cielo pueden encaminar esa candidatura.

Judge apenas tiene 1,219 hits, sobresale que 374 de ellos son cuadrangulares y queda en 63.2 WAR. No tiene una Serie Mundial que le ayude. Su pasaje a Cooperstown todavía no ha sido sellado.