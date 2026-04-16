El jonrón, hito venerado del béisbol

El récord de jonrones en una sola temporada fue (y sigue siendo) uno de los hitos más venerados del béisbol. Durante 34 años Babe Ruth ostentó el récord (60), convirtiéndose en parte de la mitología del Bambino.

Cuando Roger Maris desafió (y finalmente superó) el récord (61) en 1961, generó gran expectación, así como fuertes críticas por parte de los tradicionalistas del béisbol.

El comisionado Ford Frick llegó incluso a afirmar que el récord de Maris debería llevar un asterisco para indicar que logró esta hazaña en una temporada de 162 juegos, en comparación con los 154 de Ruth. (Contrariamente a la creencia popular, dicho asterisco nunca apareció en los registros oficiales de la MLB).

La marca de Maris se mantuvo durante 37 años, y nadie se acercó a igualarla, hasta que Mark McGwire y Sammy Sosa la superaron, ambos por amplios márgenes, en 1998.

Sosa superó a Maris tres veces, y McGwire dos. Luego, Barry Bonds conectó 73 jonrones en 2001. Así, una marca de cuadrangulares que solo se había alcanzado dos veces en más de 70 años fue eclipsada seis veces en un período de cuatro años.

La razón, por supuesto, fue que Bonds, McGwire y Sosa consumían esteroides, lo que infló enormemente su producción y empañó permanentemente sus logros.

Por esta razón, muchos aficionados al béisbol aún consideran los 61 jonrones de Maris como el verdadero récord de jonrones en una sola temporada.

Casi todos han superado la controversia de la "temporada más larga", por lo que Maris y Ruth eran considerados los dos máximos poseedores de récords en una sola temporada y los únicos miembros del exclusivo club de los 60 jonrones.

Ese debate terminó en 2022 cuando Aaron Judge despachó 62 vuelacercas. De hecho, Kevin Maris, hijo de Roger, asistió al partido y dijo en conferencia de prensa que para él y su familia Judge se convirtió esa noche en el genuino quebrador de la marca de su padre.

Un día como hoy, 16 de abril 2001 - Sammy Sosa acepta una extensión de cuatro años con los Chicago Cubs 2012 - Andy Pettitte termina su retiro tras un año y firma un contrato de ligas menores con los New York Yankees. 2018 - José Altuve acuerda una extensión de cinco años y 151 millones de dólares con los Houston Astros. 2020 - El comisionado Rob Manfred anuncia que el inicio de la temporada se retrasará hasta, como muy pronto, mediados de mayo debido a la pandemia. 2022 - Los Cubs firman al jardinero Seiya Suzuki por un contrato de cinco años y 85 millones de dólares. 2022 - Los A´s traspasan al tercera base Matt Chapman a los Toronto Blue Jays a cambio de cuatro prospectos.