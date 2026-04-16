Un cambio de aire para Ronny Mauricio

Ronny Mauricio fue enviado a AAA tras apenas una semana con el equipo grande. ( FUENTE EXTERNA )

Ronny Mauricio acaba de cumplir 25 años de edad, ya agotó su etapa de prospecto, y hoy su futuro no parece estar en los Mets, el club que le dio 2.1 millones de dólares en 2017 cuando tenía 16 y con el que apareció cinco temporadas entre una de las 100 mejores joyas en el ranking de Baseball America.

Mauricio hizo una buena pretemporada con los Amazings, pero no fue dejado en el equipo grande. Se le llamó el pasado seis de abril ante la baja de Juan Soto para suplir bateo a un equipo en apuros, pero su estadía solo fue por una semana (dos juegos y cuatro turnos) y el lunes regresó a AAA, agotando la última opción de ligas menores que le quedaba.

Debido a que está utilizando su última opción este año, si permanece en las menores por más de 20 días durante este 2026, Mauricio se quedará sin opciones para el inicio de la temporada 2027.

Esto significa que el próximo año deberá formar parte del roster de Grandes Ligas de forma permanente o tendría que pasar por el proceso de waivers (donde cualquier equipo podría reclamarlo) si los Mets intentan enviarlo a las menores nuevamente.

En un equipo que tiene clavado en tercera a Bo Bichette, a Francisco Lindor en el campo corto y Marcus Semien en la intermedia las posibilidades de jugar pasan por una lesión de uno de ellos.

El club firmó a Jorge Polanco para jugar en la inicial y en las esquinas también están las opciones de Brett Baty y Mark Vientos. Una alternativa sería convertirse en guardabosque o utility. En los jardines de Queens, Soto y Luis Robert son dueños de dos de las tres plazas.

Opción de cambio

Los Mets necesitan salir rápido de su mal arranque y el bateador ambidiestro puede ser material de cambio, una operación que le podría permitir llegar a un entorno con más posibilidades de jugar y demostrar si tiene las herramientas para permanecer al máximo nivel.

Previo a la campaña 2024, cuando mejor preparado estaba para establecerse, Mauricio sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando con el Licey y el proceso de cirugía y recuperación lo sacó de acción por 16 meses.

Así de complicado puede ser para un pelotero establecerse en la más exigente liga de béisbol del planeta.

Ese 2017 cuando Mauricio firmó también fueron reclutados en el país Julio Rodríguez, Wander Franco, Brayan Bello, José Tena, Ezequiel Durán, Randy Rodríguez, Juan Mejía y otros 12 jugadores que han llegado a la Gran Carpa. De ese grupo, solo siete han visto acción esta campaña.