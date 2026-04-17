Babe Ruth, un creador de noticias y un genio generando anécdotas dentro y fuera de las líneas de cal

"Se le llama adulterio porque sólo caen en eso los adultos." Yogi Berra Inmortal de Cooperstown “

El 17 de abril de 1929, Babe Ruth, "El Sultán del Batazo", de los New York Yankees, se casa con la actriz y modelo Claire Merritt Hodgson, su segunda esposa.

La ceremonia se celebra a las cinco de la mañana, en el Día de Apertura de esa temporada, para evitar las multitudes. Antes y después de su temporada de novato, Ruth se había casado con Helen Woodford (quien entonces tenía solo 16 años), y la pareja adoptó una niña, Dorothy Ruth, en 1922.

Se cree que la niña pertenecía a una de las amantes de Ruth. El matrimonio no duró mucho, ya que la pareja se separó indefinidamente al cabo de unos años.

En enero de 1929 se produjo un incendio, causado por un cableado defectuoso, en una casa de Watertown, Massachusetts, propiedad de un dentista llamado Edward Kinder.

El incidente provocó la muerte de una mujer que fue identificada erróneamente como Helen Kinder, la esposa del dentista. Tras ver su foto en un periódico de Boston, lectores y familiares reconocieron a la mujer como la esposa de Ruth, de la que estaba separado. Esto ocurrió apenas horas antes de su programado entierro.

De Ruth se han escrito innumerables anécdotas. Una de las más célebres ocurrió el 1 de octubre de 1932 en el tercer partido de la Serie Mundial con los Yankees de visita en el Wrigley Field ante los Cachorros de Chicago.

El Bambino señaló hacia las gradas del jardín central, anunciando por dónde iba a sacar la pelota. En un alarde de confianza, dejó pasar los dos primeros strikes ante el lanzador Charlie Root y, según datos al quinto pitcheo, hizo swing: la pelota fue a parar, precisamente, a la zona que había señalado.

Desde ese momento, la expresión "jonrón cantado" quedó instalada en la jerga del béisbol.

El Bambino murió el 16 de agosto de 1948, a los 53 años. Su deceso constituyó un duro golpe para los amantes del béisbol en todo el mundo.

Con el tiempo, la cultura del juego llegó a convertir su figura en referencia simbólica: entre mánagers y lanzadores se popularizó la frase "Babe Ruth is dead" (Ruth está muerto) como una manera de recordarle al lanzador que podía atacar la zona de strike sin miedo.

Un día como hoy, 17 de abril 2010: Ubaldo Jiménez lanza el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Colorado Rockies. Domina 4-0 a los Atlanta Braves en el Turner Field, para mejorar su récord a 3-0, con efectividad de 1.29. Jiménez cuenta con la ayuda de una espectacular atrapada en plancha de Dexter Fowler, quien roba un imparable a Troy Glaus en la séptima entrada.



Ese mismo día, los New York Mets necesitan 20 entradas para vencer 2-1 a los St. Louis Cardinals, en el partido más largo desde 2008. José Reyes impulsa la carrera de la victoria con un elevado de sacrificio, tras irse de 7-0 en el juego.



El duelo es dominado por los lanzadores: Johan Santana por Nueva York y Jaime García por St. Louis trabajan siete entradas sin permitir carreras. El encuentro permanece sin anotaciones hasta la entrada 18, cuando los Cardinals se quedan sin lanzadores en condiciones físicas.



El intermedista Felipe López sube al montículo y lanza una entrada sin permitir carreras, mientras el pitcher Kyle Lohse pasa al jardín izquierdo. Sin embargo, el jardinero Joe Mather permite una carrera en la parte alta de la 19. El cerrador Francisco Rodríguez empata de inmediato, pero los Mets anotan nuevamente en la vigésima entrada. Mather carga con la derrota, Rodríguez se lleva la victoria y Mike Pelfrey entra en la parte baja de la 20 para asegurar el salvamento.