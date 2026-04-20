De Sevilla a Buenos Aires, con paradas en Inglaterra y Alemania, fútbol por todos lados

La Real Sociedad se ha proclamado campeona de la Copa del Rey 2025-26 tras vencer al Atlético de Madrid en la final disputada el 18 de abril de 2026 ( FUENTE EXTERNA )

La obsolescencia programada conspiró para que justo este fin de semana se dañara el televisor. Como en estos tiempos la reparación sale igual o más cara que comprar uno nuevo, tocó tirarlo, con las implicaciones medioambientales que eso supone, pero que tristemente a poca gente le importa. Una baja sensible que suplieron con mucha dignidad la computadora y el celular; de algo tenía que agarrarme para no perderme todo el fútbol que había.

Ya hemos hablado de la magia especial que regala escuchar un juego por radio. Así me tocó seguir el sábado la final de la Copa del Rey y la consagración de la Real Sociedad de San Sebastián. Empate a dos en el reglamentario y una definición por penales donde la historia se decantó del lado vasco guipuzcoano. Me puse feliz por la recompensa al trabajo de Matarazzo, por mi amigo Iban, por la familia Bretos y por todos los hinchas de un club de mucha tradición en España, que amasa en Zubieta el secreto de su éxito. El detalle de Oyarzabal al recoger el trofeo fue el colofón de una tarde para la historia.

El domingo a la mañana, compu en mano, disfruté la victoria del City ante el Arsenal como quien presencia una obra de arte expuesta en esos grandes museos. Un partido entre dos equipos concebidos futbolísticamente de forma similar que, dadas las circunstancias, les tocará definir con drama incluido el nuevo campeón del fútbol inglés. Y entre todo aquello reafirmé mi concepción que apunta a la Premier como la mejor liga del mundo y a Josep Guardiola como el mejor entrenador de todos los tiempos.

Para variar, en Alemania el Bayern volvió a ganar la Bundesliga: ya van trece en los últimos catorce años. El proyecto de los bávaros es tan fuerte que no importa el entrenador que se suba al barco, termina llevándolo a puertos exitosos. Este de Kompany tiene sello propio y figuras que lo harán inolvidable, como el tridente goleador Kane, Olise y Díaz, con el que amenaza también a llevarse la Champions.

River y Boca jugaron el superclásico argentino, para muchos entre quienes me incluyo, el partido más apasionante del planeta. Me tocó regresar a la radio para escucharlo relatado por el gran Víctor Hugo Morales. Fue victoria de Boca, con gol de penal de Paredes, en un Monumental en silencio que vio cómo el eterno rival se llevaba los tres puntos a la ribera.

A estas alturas de la temporada, y con el mundial bien cerca, no queda otra que salir a fichar una nueva tele que pueda aguantar la cantidad de partidos que en estos meses nos espera.