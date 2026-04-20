Jackie Robinson cambió la materia prima del béisbol de Grandes Ligas

"El Dios que nos dio la vida nos dio la libertad al mismo tiempo. " Thomas Jefferson “

Sin duda alguna que la mayor revolución que se ha producido en el béisbol de las Grandes Ligas no fue la inclusión de la "bola viva", tampoco la "agencia libre", ni los aspectos técnicos en los estadios, ni la construcción de los bates con especificaciones individuales, ni los spikes especiales, ni el ABS y otras modificaciones a las reglas, pero mucho menos los esteroides, la verdadera revolución, la que cambió el curso del béisbol fue la llegada de los afroamericanos, de los negros, a este pasatiempo.

Hoy día los jugadores de color, los afroamericanos, los sepias, los negros, o como usted los quiera llamar son los líderes de los más importantes segmentos estadísticos.

En las últimas temporadas, las Grandes Ligas se ha consolidado como una de las competiciones con mayor diversidad cultural en Estados Unidos.

Sin embargo, en las últimas décadas ha experimentado una disminución en la presencia de jugadores afroamericanos, lo que llevó a la liga, que históricamente ha sido marcada por el legado de Jackie Robinson, a invertir significativamente en programas de desarrollo enfocados en jóvenes talentos negros.

El 23 de octubre de 1945, Branch Rickey, de los Dodgers de Brooklyn, anunció en forma oficial la firma de Jackie Robinson, a quien enviaron a Montreal en 1946, firmando también al pitcher Johnny Wright.

En los entrenamientos de los Dodgers en 1946 en Daytona Beach, Robinson jugó con Montreal y se convirtió en el primer jugador de color en el siglo XX.

Ya en temporada regular de la Liga Internacional, debutó con los Royals de Montreal el 18 de Abril de 1946, jugando la segunda base y teniendo una formidable actuación con jonrón y tres sencillos en la paliza de 14-1 que le dieron a Jersey City. Al terminar esa temporada, Robinson ganó el campeonato de bateo con .349.

Es importante recordar que se entrenó en nuestro país cuando los Dodgers de Brooklyn y los Reales Montreal hicieron parte de sus entrenamientos en el estadio Trujillo (La Normal) a partir del 29 de febrero de 1948, donde en el libro "Baseball" de Geoffrey C. Ward y Ken Burns aparece una foto para la historia de Robinson firmando autógrafos.

Hubo mucha presión contra Rickey, para que mantuviera a Robinson en triple A con el Montreal, pero finalmente hizo su aparición en Grandes Ligas el martes 15 de Abril de 1947 y el primer pitcher al que se enfrentó fue Johnny Sain de los Bravos de Boston, que lo dominó tres veces. Los Dodgers ganaron por 5-3.

Dos días más tarde consiguió su primer imparable contra los Bravos y fue un toque sorpresivo y a todo tren llegó a la primera base. Fueron 42 veces en esa temporada que tocó la pelota, consiguiendo 19 imparables.

El 18 de abril en el Polo Grounds, consiguió su primer jonrón y fue sobre el zurdo Dave Koslo, que finalmente venció a los Dodgers por 10-4. Vinieron las presiones para Jackie quien ligó 20 turnos en blanco.

Solo faltó a un juego en esa primera temporada, bateando un .297 con 175 hits en 590 turnos, consiguiendo 12 cuadrangulares; fue líder en robos con 29, siendo nombrado el Novato del Año.

Para 1949 ya estaban con los Dodgers el catcher Roy Campanella y el pitcher Don Newcombe, que por cierto los tres estuvieron en el Juego de Estrellas que se llevó a cabo en el Ebbetts Field.

Ese duelo lo ganó la Liga Americana por 11-7. Los Dodgers llegaron a la Serie Mundial que perdieron 4-1 ante los Yanquis. Robinson resultó campeón bateador con .342 y el 18 de noviembre de 1949, fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Un día como hoy, 20 de abril 1939 - En su primer partido en las Grandes Ligas, Ted Williams conectó un doble de 400 pies en cuatro turnos al bate mientras los Boston Red Sox perdían 2-0 contra Nueva York en el Yankee Stadium.

1967 - Tom Seaver de los New York Mets logró su primera victoria en las Grandes Ligas con un triunfo por 6-1 sobre los Chicago Cubs. Seaver lanzó 7 2/3 entradas y permitió ocho hits y una carrera.

1982 - Los Atlanta Braves lograron su duodécima victoria consecutiva desde el inicio de la temporada —una victoria por 4-2 sobre Cincinnati en Atlanta— y superaron el récord de las Grandes Ligas establecido un año antes por los Oakland A´s.