Estadios, espectáculos y el dinero público

De Sydney a Los Ángeles, de Londres a Buenos Aires, los estadios en el mundo, públicos o privados, no son exclusivos para actividades deportivas; se convive con eventos artísticos, religiosos y de cualquier otra índole, respetando criterios de cuidado o pagando los errores con castigo al bolsillo de quien lo arrienda.

En la República Dominicana no se termina de completar ese salto. El Quisqueya albergará el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (24 de julio al 8 de agosto) y su grama requerirá de otra intervención de dinero, ya sea público o lo costeará el Patronato que administra el recinto.

La gestión de la carpeta protectora en uno de tres conciertos que albergará el parque hasta el 30 de mayo dejó muy tocada la superficie, cuya recuperación costó parte de los 500 mil dólares que asignó el Ejecutivo para la serie de dos partidos en marzo entre los Tigres y la novena que disputó el Clásico Mundial de Béisbol.

Desde el patronato, igual desde el Comité Organizador de los Juegos, aseguran a Diario Libre que la instalación estará lista para el evento regional del verano, sin dar más detalle de dónde saldrá el dinero.

Hace rato que Escogido y Licey dejaron de pedir en público que se acondicione el play para el torneo otoño-invernal. Lo arreglan por su cuenta en la gestión rotativa que hacen del patronato.

Si el Patronato lo reparará esta vez con los fondos que percibe por alquiler del parque toda esta indignación que ha causado ver la grama del Quisqueya en amarillo y con más tierra que grama no tiene razón.

Lo que resultaría impotente es que haya que tocar dinero público menos de cinco meses después de haber realizado allí una inversión millonaria.

José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos, presentó a Diario Libre un protocolo de uso del Estadio Olímpico Félix Sánchez que establece un abono en dólares para quien quiera rentar el recinto, un depósito obligatorio además del pago que debe hacer para recibir el ok.

Si durante la actividad se producen daños en la instalación el gasto que conlleva repararlo se deduce del abono y se le devuelve al organizador la diferencia. Así se protege la inversión pública.

El Parque Acuático era un dolor de cabeza para el Ministerio de Deportes por los costos de operación, desde los productos químicos para garantizar la limpieza del agua hasta el mantenimiento de los motores que la bombean.

En 2013 empezó a operar un patronato diseñado por exnadadores y esa experiencia puede servir de modelo para otras instalaciones.