Los Mets en picada: caen en otra racha histórica

Los Mets tienen marca de 1-11 desde la salida de Juan Soto, quien es saludado por Francisco Lindor. ( X / @TALKSPORTSX )

"La vida le había dado ya motivos bastantes para saber que ninguna derrota era la última." Gabriel García Márquez Escritor “

Los Mets de New York cerraron el domingo con récord de 7 ganados y 15 perdidos a 8 juegos del primer lugar, siendo la duodécima vez en la historia de la franquicia que este conjunto hilvana una racha de 11 derrotas consecutivas.

¿Podrán levantar vuelo?...Es temprano todavía como diría Jochy Santos. ¿Quiénes serán acusados de la debacle?

El primero que está recibiendo una descarga de mìsiles es el mánager venezolano Carlos Mendoza, quien fue nombrado para el puesto en noviembre del 2023.

"Tenemos un equipo formidable", dice Francisco Lindor. "David Stearns (presidente de operaciones de los Mets) armó un buen equipo, pero esto demuestra que a nadie le importa de verdad. Tenemos que salir ahí y lograrlo, y en la última semana y media no lo hemos conseguido".

Los Mets han perdido 11 partidos consecutivos por primera vez desde 2004. Esta es la primera vez que son barridos en tres series seguidas desde 2002. El inicio de temporada de 7-15 es el peor para la franquicia desde 1983.

Stearns, había dicho anteriormente que el puesto del mánager Carlos Mendoza no corría peligro, pero ayer fue día libre y esta es una racha de 11 derrotas consecutivas, luego de un gran colapso que dejó a los Mets fuera de los playoffs la temporada pasada. Un puesto seguro hoy, puede no serlo mañana.

"Estoy dedicando mi energía a seguir dirigiendo, a seguir liderando, a seguir entrenando, a seguir apoyando", dijo Mendoza después de la derrota del domingo. "Ahí es donde estoy concentrando mi energía: en las cosas que puedo controlar".

La racha de derrotas más larga de la franquicia es de 17 (1962) y solo ha habido tres rachas de derrotas de los Mets de al menos 15 juegos. En teoría, el calendario próximo se presenta un poco más fácil.

Los Mets regresan a casa para enfrentarse a los Mellizos y los Rockies antes de viajar a Washington D.C. para enfrentarse a los Nationals y a Anaheim para enfrentarse a los Angels. Sin embargo, los Mellizos y los Angelinos han rendido mejor de lo esperado.

Carlos Mendoza tiene el agua hirviendo...Esperemos

Un día como hoy, 21 de abril 1967 - Tras 737 partidos consecutivos, los Dodgers sufrieron su primera suspensión por lluvia por primera vez desde que se mudaron a Los Ángeles. 1982 - Los Atlanta Braves vencieron a los Cincinnati Reds 4-3 para lograr su decimotercera victoria consecutiva. 1984 - En solo su segunda apertura desde agosto de 1982, el lanzador de Montreal, David Palmer lanzó cinco entradas perfectas contra los St. Louis Cardinals en una victoria por 4-0 que fue interrumpida por la lluvia. 1987 - Los White Sox vencieron a los Brewers 7-1, poniendo fin a su racha de victorias en el inicio de la temporada en 13 juegos. El inicio de Milwaukee con un récord de 13-0 igualó el récord de las Grandes Ligas establecido por los Braves de 1982.