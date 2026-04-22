Apuestas en el béisbol y el FBI; dos casos sonados

"Antes de hablar, deja que tus palabras pasen por tres puertas." Buda “

El periodista Brian Tuohy en su libro "Juegos fraudulentos: apuestas deportivas, manipulación de partidos y el FBI" revela algunos pasajes sobre las apuestas en el béisbol.

En la temporada de 1987, Pete Rose, mánager de los Rojos de Cincinnati y poseedor del récord de hits de por vida en las Grandes Ligas, fue objeto de una investigación que reveló que apostó en 52 partidos de su propio equipo durante esa campaña, lo que formaba parte de un patrón en el que apostaba decenas de miles de dólares semanales en deportes.

Inicialmente, Rose negó los cargos, pero en sus memorias de 2004 confesó haber apostado en béisbol durante años.

Resultado : En 1989, Rose aceptó una prohibición permanente para jugar al béisbol. En 1990, cumplió cinco meses de prisión por evasión de impuestos.

En la temporada de 2010, Charlie Samuels, veterano encargado del vestuario de los New York Mets, se vio envuelto en una controversia.

Según informó el New York Daily News, una investigación del Departamento de Policía de Nueva York sobre una red de apuestas vinculada a la mafia reveló, mediante escuchas telefónicas, que Samuels apostaba con un corredor de apuestas.

Posteriormente, Samuels admitió ante un investigador de la Major League Baseball que había apostado en béisbol, pero sostuvo que fue solo en una ocasión. También fue acusado de robar artículos de colección del equipo por un valor de 2,3 millones de dólares a lo largo de los años.

Resultado: Samuels fue despedido por los Mets y vetado de por vida de los partidos del equipo. Se declaró culpable de fraude fiscal y posesión de bienes robados, y fue puesto en libertad condicional durante cinco años tras pagar 75.000 dólares en multas e impuestos. También debía devolver los objetos de colección que había escondido en casa de un amigo.

Un día como hoy, 22 de abril En 1970, Tom Seaver, de los Mets, le ponchó 19 a los Padres, en un triunfo 2-1. Seaver impuso marca, al ponchar 10 batadores consecutivos para finalizar el partido. En 1996, Alex Rodríguez, de los Marineros, es colocado en lista de lesionados por 15 días. En 1997, Felipe Rojas Alou, en la victoria de los Expos 5-1 sobre los Cubs, obtuvo su triunfo 400 como mánager. En 1987, Stanley Javier, de Oakland, conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas al lanzador Mike Witt de Anaheim.