Lucha obrero-patronal en MLB: con tufo de huelga

"Juzga a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas" Voltaire “

Los seguidores de béisbol hemos oído la noticia de que una huelga en el béisbol parece inevitable en 2027. En gran medida, porque muchos equipos de grandes mercados han logrado gastar muchísimo dinero con aplazamientos desmesurados para fichar a grandes jugadores. Los Dodgers son el mejor ejemplo. Desde que los Medias Rojas traspasaron a Mookie Betts a Los Ángeles, los Dodgers consiguieron a Freddie Freeman, Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Roki Sasaki, Blake Snell, Tanner Scott (que se convirtió en una decepción para los aficionados de los Dodgers) y, últimamente, a Edwin Díaz, que posiblemente sea el mejor cerrador de nuestra generación.

Pero no solo los Dodgers, los Mets han gastado lo mismo (al menos antes de que Díaz y Pete Alonso se fueran), y los Phillies volvieron a fichar a Kyle Schwarber en un acuerdo increíble.

La División Este de la Liga Americana sigue siendo una locura.

Los Yankees ya no gastan tanto como lo hacían durante la época dorada, pero su nómina sigue siendo una de las más altas.

Los Blue Jays, tras quedarse a solo cuatro lanzamientos y a centímetros de la Serie Mundial, lo apostaron todo en la temporada baja.

¿Quizás un tope salarial funcione?

Sinceramente, no creo que un tope salarial funcione. Claro.

Esto significa que los Dodgers, los Mets, los Phillies y los equipos de la División Este de la Liga Nacional lo pensarán dos veces antes de gastar más.

Pero si los equipos de mercados más pequeños no quieren gastar, entonces el tope salarial realmente no marca la diferencia.

Además, mucha gente pasa por alto algo. Algunos equipos siempre tendrán ventaja cuando compitan por sus estrellas. Los Dodgers siempre tendrán ventaja sobre los Padres, y los Yankees siempre tendrán ventaja sobre los Rojos, ¿entiendes?

Es probable que un salario mínimo funcione, ya que todos los equipos se verán obligados a gastar lo suficiente, y cuanto más pagues a tus jugadores, menos probable será que se marchen.

Pero eso no solucionará el problema por completo.

Un día como hoy: 1979. Nelson Norman, Texas, en un encuentro contra Toronto participó en cinco dobles matanzas.