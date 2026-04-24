El dictador Rafael Leonidas Trujillo y el decreto sobre uso del Estadio Quisqueya

Esta vista aérea del Estadio Quisqueya muestra las condiciones del terreno del parque el pasado 21 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE / FÉLIX LEÓN )

"Para lograr la paz y alegría espiritual, algunos recurren a los siquiatras. Pero la gran mayoría utiliza a los bartenders." Anónimo “

Diario Libre puso la bola en los 411 al revelar la crítica situación del terreno del estadio Quisqueya-Juan Marichal. En la agenda del estadio figuran varios eventos, como la Copa Malta Morena (hasta el 6 de junio). Además, los conciertos de Ed Sheeran el 9 de mayo y Kany García el 30 de mayo, lo que aumenta la presión sobre el mantenimiento del terreno.

Esto nos obliga a levantar la consigna: "Insólito es el país", que repetía a diario el ilustre autor de La Isla de la Tortuga, el doctor Manuel Arturo Peña Batlle, el más acucioso internacionalista que ha producido el país. Una verdad que a diario vivimos en este bitercio insular y que muchos le dan banda de camión para no levantar la bandera de la responsabilidad.

La primera noticia sobre la construcción del Estadio Trujillo hoy Quisqueya-Juan Marichal se conoció de manera oficial el 4 de mayo de 1951 mediante el decreto #7339 del 2 de mayo del General Héctor Bienvenido Trujillo Molina, Secretario de Estado de Guerra, Marina y Aviación, encargado del Poder Ejecutivo.

El 5 de febrero de 1956 se emitió otro decreto, el 1475, del presidente de la República Héctor B. Trujillo Molina, que consignó que "el Estadio Trujillo, construido por iniciativa del ilustre Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, a un costo de RD$3 millones 500 mil pesos, está a la altura de los mejores establecimientos de su género que existen en América y que ofrece todas las facilidades necesarias, será únicamente utilizado para la celebración de justas de béisbol tanto nacionales como internacionales".

Como lo estipula este Decreto, el estadio Quisqueya se construyó para jugar béisbol, no para espectáculos artísticos, religiosos, ni políticos, para eso la dictadura de Trujillo edificó el Teatro al Aire Libre Agua y Luz, que hoy está abandonado y de noche como la canción del "Ratoncito Miguel" por la oscuridad "horripila y mete miedo de verdad".

"Insólito país", cuanta verdad en dos palabras.

Y si usted lo toma todo a chiste, enarbole el slogan del Ron Bermúdez, de la autoría de Yaqui Núñez del Risco en los años ´70, que comenzaba diciendo: "Este es un país muy especial".

Y así reclamamos un nuevo estadio para que forme parte de las obras mal utilizadas al preferir un concierto de Chayanne y declinar el montaje de la Serie del Caribe.

Un día como hoy, 24 de abril 1994. Los bateadores de los Chicago White Sox, Julio Franco y Robin Ventura, conectaron jonrones dos veces consecutivas en una derrota por 7-6 ante los Tigres de Detroit.

2012. Los Mets derrotan a los Marlins 2-1 en un partido que marca el regreso del campocorto estrella José Reyes a Nueva York tras dejar la Gran Manzana para Miami como agente libre la pretemporada anterior. Johan Santana poncha a 11 en 6 2/3 entradas para los Mets, pero sale del partido por detrás, 1 - 0, ya que sus compañeros aún no han anotado ninguna carrera en apoyo a su pitcheo este año. Los Mets anotan dos carreras tardías para ganar el partido, pero es el relevista Jon Rauch quien se lleva la victoria.

2014. El lanzador Michael Pineda de los Yankees recibe una suspensión de diez partidos tras ser sorprendido usando alquitrán de pino en el montículo en el partido del día anterior. La condena es más larga que las anteriores, ya que ya había habido controversia por su presunto consumo de la sustancia a principios de esta temporada. Pineda reconoce su pecado y afirma que no apelará la suspensión.

David Ortiz bate el récord de Harold Baines de partidos jugados como bateador designado (1.644); Ortiz ya ostentaba récords de hits, jonrones y carreras impulsadas como bateador designado. Ortiz se va de 0-1 con una base por bolas y un golpe por lanzamiento antes de abandonar pronto en la derrota de Boston por 12-5 ante los Yankees.

