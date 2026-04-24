Los ajustes que tienen a Oneil en buen inicio

Oneil Cruz llegó a la MLB en 2021, pero una lesión en 2023 interrumpió su temporada, que la redujo a apenas nueve partidos. ( FUENTE EXTERNA )

Oneil Cruz parece que, finalmente, ha logrado dar con esos ajustes para sacar el mayor provecho al enorme arsenal ofensivo del que está dotado y que desde adolescentes asombraba a los escuchas. En una clase aficionada (2015) donde estuvieron Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., Cruz rubricó por un bono de 950 mil dólares de los Dodgers.

Seis años después de debutar en la MLB, Cruz goza de su mejor arranque. En los primeros 24 partidos y 98 turnos lleva un tercio de los jonrones (7) y carreras remolcadas (22) totalizadas en 2025, mientras lidera la Liga Nacional en robos (10), una casilla que encabezó junto a Juan Soto la campaña anterior.

Lo hace con un OPS ajustado de 150 (un aporte ofensivo un 50 % por encima de la media de la liga cuando en 2025 fue de -14) y pegándole a la pelota con más fuerza que nadie en toda la liga (119 mph).

Ahondando en el mar de datos que nos ofrece Baseball Savant aparecen números que explican su mejor eficiencia, tras un 2025 en el que su promedio de bateo fue de apenas .200 y su OPS de .676. Ni puso números de contacto ni de poder.

Los pitcheos de su preferencia

Destroza los lanzamientos en cambio (el segundo que más ha visto con 63), a los que batea para .385 con un porcentaje de bateo ponderado (wOBA) de .485. Esta última estadística mide el valor para generar carreras con los batazos. La media de la liga es .320, quien supera los .400 es excelentes, según FanGraphs. De .300 hacia abajo es mediocre.

A 319 cambios que vio en 2025 le bateó para .164 y su wOBA quedó en .280. En 2024, su mejor año en la liga con 21 vuelacercas, 76 remolques con .773 de OPS, su bate también respondió ante el cambio.

Esta vez, igual muestra mejoras ante las curvas y ha sido un azote ante el sweeper (la evolución del slider con movimiento horizontal) con promedio de .571 y wOBA de .957, aunque es el pitcheo que menos ha visto (33 o el 7.7 %).

Sigue vulnerable a la bola rápida (allí su promedio desciende a .200 y su wOBA a .284) y es el lanzamiento que más utilizan los rivales (131 o el 30.5 %).

Cruz se pasó la temporada muerte trabajando con entrenadores asignados tanto en el país como viajando a las facilidades del equipo en Bradenton, Florida. Durante el Clásico Mundial de Béisbol confesó que contrató un lanzador para trabajos extras.

Tiene apuros para batear y este año se juega mucho. Tras la campaña puede ir por segunda vez a arbitraje y es candidato a una extensión en una organización que, finalmente, da señales de querer construir un proyecto ilusionante a mediano plazo.