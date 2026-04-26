Greg Maddux, el más dominante de su época

"El béisbol es una narrativa constante, una historia sin final con protagonistas eternos" Vin Scully “

El profesor Greg Maddux con inteligencia y maña dominaba sus adversarios.

Mientras que los bateadores musculosos conectaban jonrones a un ritmo histórico en la década de 1990, el lanzador más dominante de la época era un tipo de complexión delgada cuya bola rápida rara vez superaba las 90 mph.

Greg Maddux logró cuatro premios Cy Young consecutivos, algo sin precedentes, entre 1992 y 1995, gracias a una combinación de inteligencia suprema, física y perfección mecánica.

No era dominante

Maddux no dominaba a los bateadores con fuerza; los engañaba. Su lanzamiento característico era una recta de dos costuras con un movimiento tardío y violento, que se desviaba de los bateadores zurdos y se dirigía directamente hacia los diestros.

Combinaba esto con un devastador cambio de velocidad circular y un slider afilado. Al usar la misma posición del brazo, zancada y punto de liberación para cada lanzamiento —un concepto que los analistas modernos llaman "efecto túnel"—, Maddux hacía imposible que los bateadores identificaran el lanzamiento hasta que era demasiado tarde.

La bola parecía dirigirse hacia una ubicación familiar, solo para alejarse del bate en la última fracción de segundo.

Más allá de su destreza física, Maddux se ganó el apodo de "El Profesor" gracias a una inteligencia beisbolística sin igual. Era famoso por lanzar no solo al guante del receptor, sino también al swing del bateador.

Observaba la postura del bateador, seguía el movimiento de sus ojos y estudiaba cómo había fallado un lanzamiento anterior para determinar con exactitud qué esperaba a continuación.

En lugar de intentar ponchar a todos, Maddux buscaba el contacto. Provocaba batazos débiles por el suelo colocando la pelota justo donde el bateador solo podía hacer un mal contacto, manteniendo así su número de lanzamientos notablemente bajo.

Esta eficiencia le permitía lanzar consistentemente durante largos partidos. Hoy en día, lanzar un juego completo sin permitir carreras en menos de 100 lanzamientos todavía se conoce universalmente como un "Maddux".

Un día como hoy 1970 - Por séptima vez en su carrera (y segunda vez esta semana), Willie Stargell conecta un jonrón por encima del techo del jardín derecho del Forbes Field , un batazo de dos carreras con dos outs que borra una desventaja de una carrera y proporciona el margen final de victoria, ya que los Piratas vencen a Atlanta , 8-7, en un partido emocionante que contó con ocho dobles, un triple y dos jonrones de gran distancia, el otro siendo el batazo con las bases vacías de Rico Carty por encima del monumento a Barney Dreyfuss en el jardín central.

2013 - Gio González permitió solo un hit en ocho entradas mientras los Nacionales vencieron a los Rojos , 8-1. El único hit fue un jonrón solitario de Joey Votto en la 4.ª entrada. Denard Span y Danny Espinosa impulsaron tres carreras cada uno para los Nacionales, mientras que Bryce Harper conectó un jonrón solitario. Rafael Soriano agregó una novena entrada sin hits para un juego combinado de un solo hit.