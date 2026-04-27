¿Por qué los equipos de béisbol despiden a los managers?

Alex Cora fue despedido como dirigente de los Medias Rojas de Boston el pasado sábado 25 de abril 2026 ( AFP )

Una respuesta rápida es porque es más fácil despedir a un manager que molestarse en cortar a 30 jugadores sindicalizados. Además, a veces una voz diferente al mando puede marcar la diferencia.

Hoy en día, el problema es que algunos managers no siguen las todopoderosas analíticas y hacen lo que dice el gerente general. O los jugadores no rinden y los primeros en irse son los mánagers, antes eran los entrenadores, pero supongo que eso ya no prende la llama que algunos dueños buscan este año.

¿Por qué fue despedido Alex Cora?

El manager moderno debe manejar un clubhouse y a las estrellas y suplentes que hay en él; llevar registro no sólo de a quién le duele el brazo.

Los Medias Rojas de Boston, que ocupan el sótano de la División Este de la Liga Americana con récord de 10-17, Alex Cora su manager fue desvinculado.

En total, Cora tuvo un récord de 620 victorias y 541 derrotas como mánager de los Red Sox. Fue el primer mánager de las Grandes Ligas despedido esta temporada.

Según Sportradar, Cora es el primer manager en ser despedido tras ganar un partido por 16 ò más carreras desde que los New York Metropolitans despidieron a Bob Ferguson tras una victoria por 18-2 sobre los Cleveland Spiders en el segundo partido de una doble jornada el 30 de mayo de 1887.

Los Metropolitans desaparecieron después de esa temporada.

Designación de Chad Tracy como manager interino

El comunicado con empañete de ironía dice: "Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Red Sox desde el día que llegó".

Chad Tracy, de 40 años, fue designado manager interino, tuvo un récord de 323-295 en Worcester, llevando al equipo a temporadas ganadoras en cada uno de sus primeros cuatro años; es el primer mánager de Triple-A de los Red Sox en lograr esa hazaña desde al menos la década de 1930.

Los WooSox están empatados en el primer lugar de la División Este de la Liga Internacional con un récord de 14-11.

Un día como hoy En 1952, las Aguilas del Cibao derrotan en la mañana a las Estrellas con pizarra de 3-2 con triunfo para Emilio Cueche y en la tarde 3-2, logrando la victoria Willie Morales.

En 1982, Tony Peña, Piratas, conecta su primer jonrón con las bases llenas frente al lanzador Carlos Alvarez, de Atlanta.

En el 2005, José Mesa, Pittsburgh consigue su octavo salvamento y el 300 de su carrera en la victoria de su equipo 2-0 sobre Houston.

En el 2005, Neifi Pérez dispara su triple 60, empatando con César Cedeño en el séptimo lugar entre los dominicanos en GL.