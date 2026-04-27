Tiempo duro para lesionarse

A escasas semanas del inicio del Mundial el 11 de junio, la tensión crece debido a la acumulación de partidos y la fragilidad física de las estrellas del fútbol. ( FUENTE EXTERNA )

Son momentos duros para lesionarse. A la temporada le restan apenas semanas, la carga de partidos se acumula y en cada jornada los nervios se hacen presentes al observar a los futbolistas habituales de las selecciones mundialistas disputar sus compromisos de clubes. Ante cualquier entrada, caída, torcedura o mano puestas sobre muslos o rodillas pensamos lo peor, todos quisiéramos que terminase ya para que sean menos los caídos.

Va quedando menos para la llegada del 11 de junio, fecha de inicio de la copa del mundo, y lamentablemente la lista de jugadores que se bajan por este tipo de infortunios va aumentando cada fin de semana.

Las lágrimas inconsolables de Xavi Simons, la desesperación de Ekitike o el mensaje de Gnabry desgarran, pues para todo el que alguna vez ha jugado fútbol, haya alcanzado o no el profesionalismo, disputar un mundial es un sueño de vida.

Otros, como Lamine, Mbappé o Arda Güler están entre algodones con serios problemas musculares que a estas alturas les habrían puesto a pensar ya en la próxima pretemporada, sin embargo, se ponen en manos de la medicina deportiva para encontrar la recuperación deseada por ellos y por todos.

Parecida situación la de Modric, quien se fracturó el pómulo en el Milan-Juve del pasado domingo; se despide de la temporada, pero felizmente por las informaciones que nos llegan, este hecho no le impedirá capitanear a Croacia en el verano; eso sí, será raro verlo disputar su última copa llevando una máscara protectora.

A estas alturas no vale mucho la pena insistir trayendo el tema de lo abultado del calendario; es una realidad consentida, incluso, por los propios jugadores, los principales afectados de una dinámica que al parecer será hasta que el cuerpo aguante.

Sin tiempo ni lamentaciones, las miradas amanecen puestas en la ida de las semifinales de Champions de hoy, y también en la de mañana, y más adelante en la vuelta y en la final del 30 de mayo, porque a ese ritmo, sin importar el entorno, nos lleva el fútbol y la vida también.