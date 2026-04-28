El Malecón Deportivo, la nueva cara del deporte

Vista de la cancha de voleibol de arena del Malecón Deportivo, imagen del pasado domingo 26 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE / JUAN GUIO )

"Lo que hiciste hasta ahora ya no se podrá cambiar. Lo que hagas a partir de hoy puede cambiarlo todo." Anónimo “

Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, le cambió la cara al deporte con el Malecón Deportivo, un pulmón que nos permite disfrutar del aire yodado y disfrutar de las palmeras y el sol.

El suscrito que conoce desde hace 50 años ese litoral desde El Almendrón hasta Manresa, realizando pesca de costa, doy fe y testimonio que la transformación de la zona cae dentro del mundo de la maravilla.

A Carolina le recomiendo que contrate monitores, Inefi le podría ser de gran ayuda para que los niños y los jóvenes se interesen por cada disciplina.

Resido frente a una cancha en la autopista 30 de Mayo, donde decenas de jóvenes pasan horas y horas ejercitándose, pero no tienen un entrenador.

El Malecón Deportivo, confort y caché, nos hace olvidar los machuelos, chicharros, sardinas guaguanchos, palometas y otras especies marinas que le dan vida a los veriles de ese litoral.

Felicitaciones a Carolina Mejía y como dice mi nieta Dariana López cliente fija del Malecón Deportivo: "Esto es fabuloso".

Un día como hoy, 28 de abril 1937: Con la participación de los Dragones de Ciudad Trujillo, Estrellas de Oriente y las Águilas de Santiago se inició el campeonato profesional dominicano pactado a 45 juegos. 1987: Luis Polonia dispara su primer jonrón frente a Calvin Schiraldi de Boston. 1987: Rafael Ramírez consigue su primer juego de cuatro hits en su carrera y remolcó tres carreras. 2001: Albert Pujols de los Cardenales de San Luis, empata el récord de jonrones de las Grandes Ligas en abril por un novato con 8. 2006: Albert Pujols dispara su jonrón 13 empatando la marca de abril de la Liga Nacional con Ken Griffey jr (1997) y Luis González (2001). 2006: Pedro Martínez, Mets, derrota 5x2 a los Bravos de Atlanta, para cerrar el mes de abril con 5-0. 2018: Al derrotar a los Azulejos de Toronto 7x4, Bartolo Colón, registra una victoria para su undécimo equipo diferente, los Rangers. Eso empata el récord de todos los tiempos que ahora comparte con otros tres lanzadores nómadas: LaTroy Hawkins, Mike Morgan y Ron Villone. 2019: Los Nacionales de Washington logran algo sin precedentes con tres jugadores de 21 años o menos: Juan Soto, Víctor Robles y Carter Kieboom jonronean contra los Padres de San Diego. Sin embargo, es un veterano experimentado, Matt Adams, quien decidió el juego con un jonrón en la entrada 11 que le da a Washington una victoria por 7x6.