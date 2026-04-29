Jugadores recordados por distintas proezas en Major League Baseball

Cada hecho ocurrido en las Grandes Ligas tiene su historia y en algunos casos con ribetes muy especiales. Muchos lanzadores y bateadores son recordados por algo muy especial que hicieron en su carrera, como Don Larsen, de los Yanquis de New York, que tiró juego perfecto en el quinto juego de la Serie Mundial, el 8 de octubre de 1956 a los Dodgers de Brooklyn.

Al pitcher de los Yankees, Carl Mays, desafortunadamente, se le recuerda por dos incidentes. Algunos lo recuerdan como el hombre que lanzó la bola que derribó a Ray Chapman y lo llevó a la tumba y otros, como el hombre que perdió un partido sospechoso durante la Serie Mundial de 1921. Debería ser recordado por mucho más.

Y no se puede olvidar el histórico jonrón de Bill Mazeroski (Piratas de Pittsburgh), conectado el 13 de octubre de 1960 en el noveno inning del séptimo juego de la Serie Mundial.

Ese batazo, ante el lanzador de los Yankees de Nueva York Ralph Terry, le dio el triunfo 10-9 y el título a Pittsburgh. Fue el primer jonrón en la historia que decidió una Serie Mundial

En las Ligas Mayores se mantiene vigente como el juego más largo de entradas, el celebrado en el Braves Field de Boston entre los Dodgers de Brooklyn y los Bravos de Boston, que se jugó el viernes 1ro. de mayo de 1920, parándose al terminar 26 entradas con el marcador empatado a una carrera.

Lo más interesante que Leon Cadore de Brooklyn y Joe Oeschger por Boston, tiraron toda la ruta. Dio comienzo a las 3 de la tarde y se suspendió a las 6:50, cuando casi no había visibilidad.

En la Liga Internacional se llevó a cabo el partido más largo en la historia del béisbol entre los equipos Pawtucket Red Sox sucursal de Medias Rojas y el Rochester Red Wings de los Orioles de Baltimore y duró la friolera de 33 innings durante 8 horas y 25 minutos.

Dio comienzo a las 8 de la noche del 18 de abril de 1981 con una asistencia de 1,740 aficionados y cuando se suspendió en la madrugada, solo había 23 personas en el cierre de la entrada 32.

Cuando se reanudó el 23 de junio, había 5,756 aficionados, que solamente vieron una entrada, ganando Bob Ojeda del Pawtucket y perdiendo Steve Grilli.

Un día como hoy, 29 de abril En 1981, Al ponchar a Tim Wallach, de Montreal, Steve Carlton, de Filadelfia, alcanzó la cifra de 3,000 abanicados en su carrera. En 1986, Roger Clemens se convirtió en el primer pitcher en la historia con 20 ponches en un juego. En el 2004, Vladimir Guerrero batea de 5-4, su sexto jonrón y por onceava vez en su carrera dispara cuatro hits en un juego. En el 2005, Miguel Tejada juega su partido 778 en forma seguida, dispara su 7mo. cuadrangular y el 197 de por vida. 2008: José Guillén, de los Reales de Kansas City, corona una explosiva actuación con su segundo jonrón y cinco remolcadas. Fue la séptima ocasión que Cheo impulsa cinco en un encuentro. La primera fue el 16 de agosto de 1997 ante Florida. Las restantes seis ocasiones: 19 septiembre 1998 a Houston, 9 septiembre 2002 a Pittsburgh, 7 de julio 2004 a White Sox, 23 de julio 2004 a Seattle, 19 de junio 2007 a White Sox y el 29 de abril del 2008 a Texas. El jonrón de Guillén fue el 169 de su carrera, empatando con Johnny Damon, Lloyd Moseby, Pete O´ Brien y Enos Slaughter. 2009: Edison Vólquez, de los Rojos de Cincinnati, realizó su mejor y más dominante salida en su paso por las Grandes Ligas ante los Astros de Houston, al laborar en 8 episodios, permitir un hit, no le marcaron carrera y ponchó a seis. Hizo un total de 106 lanzamientos, de los cuales 67 fueron strikes, donde se enfrentó a 27 bateadores.