Es injusto que a Bill Buckner lo identifiquen por un error tras una brillante carrera

"El béisbol no se trata de ser mejor que los demás, sino de ser mejor de lo que eras ayer. " Ken Griffey Jr. Exjugador de Grandes Ligas “

Bill Buckner con el número 22 en su espalda, jugaba con mucha garra el jardín izquierdo con los Dodgers. Estaba en su tercera o cuarta temporada en Grandes Ligas. Siendo primera base natural, no podía jugar en esa posición ya que estaba ocupada por otro grande Steve Garvey.

Buckner es famoso por la pelota que se le fue entre la piernas en el juego 6 de la Serie Mundial de 1986 y le dio la victoria a los Mets sobre su equipo Medias Rojas quienes al final perdieron la Serie.

Pero en abono de Buckner debo decirle que también bateó .300 o más en ocho temporadas con una de .299, ganando el título de bateo en 1980.

Por otra parte conectó casi 500 hits dobles (498) y más de 2,700 hits en su brillante carrera.

Además nunca se ponchó tres veces en un juego o más de 40 veces en una temporada. En su carrera solamente lo poncharon 453 veces en 9,397 veces al bat, lo que significa menos de una vez por cada 20 veces.

Buckner jugó en 22 temporadas en cuatro décadas diferentes entre 1969 y 1990.

Es injusto definir la carrera de un jugador solamente por una jugada.

TED WILLIAMS: El 30 de abril es un día memorable en la carrera del inmenso Ted Williams. En 1952, juega su último juego antes de partir al servicio militar en Corea.

En su último turno al bate, en el "Día de Ted Williams" en el Fenway Park, dispara un jonrón de dos carreras para ganar el juego contra Dizzy Trout de los Tigres de Detroit. El cuadrangular le da a los Medias Rojas una victoria de 5x3.

En 1958, Williams, se convierte en el décimo jugador de las Grandes Ligas en coleccionar 1,000 hits de extra bases en la derrota 10-4 ante los Atléticos de Kansas City en el Fenway Park.

Un día como hoy, 30 de abril 1965, Jesús Rojas Alou, Gigantes de San Francisco, batea de 5-3, 1 CA y sube su promedio a .394. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 6 a 3. 1981, George Bell, en rol de emergente con Toronto, dispara su primer hit en las Grandes Ligas frente a Mike Flanagan de los Orioles de Baltimore. Flanagan militó en la Lidom en las temporadas 1971-72 y 1972-73 con el Escogido y después para Las Estrellas Orientales. 1992, Rafael Ramírez, de Houston, dispara su último jonrón en las Grandes Ligas y el 53 de su carrera. 1996, José Lima, Tigres de Detroit, en su primera salida frente a los Medias Rojas de Boston, le anotan 7 carreras limpias en 4 innings y perdió 13x4. Perdió sus primeras 4 salidas y no ganó en las primeras 10 apariciones. 2004, Danny Bautista, Arizona, batea de 4-1 y extiende a 21 su racha de juegos seguidos dando de hit. 2005, Alex Rodríguez, Yankees de New York, disparó su noveno jonrón y 390 de su carrera. 2008, Julio Franco anuncia su retiro como jugador a los 49 años. Había estado jugando con los Tigres de Quintana Roo de la Liga Mexicana y había jugado por última vez en las ligas mayores en 2007.