Lesiones le colocan un pare a Mike Trout en ruta a Cooperstown

"La pulga aunque no mata a nadie, hace todo el daño que puede. " John Donne Poeta “

El amigo Felucho Jiménez nos escribe: "Bienvo ¿tú crees que tendrán posibilidad de ser HOF, Nelson Cruz, Edwin Encarnación, y Alfonso Soriano?". Creo que no. Y le agrego a Felipe Alou cuya carrera como jugador-mánager está bordada con hilos de oro y no de la mina de Los Romeros de San Juan de la Maguana.

Por razones conocidas Sammy Sosa, Manny Ramírez y Alex Rodríguez se accidentaron en la Route 166.

Hay un caso interesante y es poco probable que Mike Trout no ingrese al Salón de la Fama. Como mínimo, en esta era moderna donde "hay que buscar el jonrón y los ponches no importan", a Trout le faltan 86 jonrones para llegar a los 500.

Ahora tiene 34 años, así que, incluso suponiendo que necesite uno o dos años más para entrar en el club de los 500 jonrones, eso significa que tendrá 35-36 años. Claro que para eso necesita mantenerse sano y en forma, pero, en definitiva, no se le está pidiendo demasiado.

Probablemente terminará con 1,200 o 1,300 carreras impulsadas y tal vez 1,400 o 1,500 carreras anotadas, así que incluso según las métricas de la vieja escuela, prácticamente tiene asegurado un lugar en el Salón de la Fama, además de los hitos modernos de la sabermetría que ya ha alcanzado.

Aun así, no es una pregunta descabellada. Parece que la carrera de Trout está adquiriendo un aire a Mickey Mantle/Ken Griffey Jr. debido a su historial de lesiones en la última etapa de su carrera, aunque al menos Mike tuvo todas esas apariciones en la Serie Mundial como hitos de su trayectoria.

Con cada año que pasa, resulta más lamentable que un jugador tan excepcional prácticamente no haya tenido la oportunidad de disputar títulos importantes en la postemporada.

Cabe preguntarse si Arte Moreno le hará algún favor y lo enviará a un equipo contendiente como agradecimiento por la lealtad de Trout a los Angels durante todos estos años, sin que jamás haya expresado una sola queja públicamente.

Un día como hoy, 1 de mayo En 1920, Babe Ruth dispara su primer jonrón con el uniforme de los Yanquis. En 1982, Cecilio Guante debuta con los Piratas de Pittsburgh, en 3.2 innings aceptó dos carreras limpias y un ponche contra Houston. En el 2005, Miguel Tejada dispara su jonrón 199 y empata con César Cedeño.