El pitcheo de hoy registra cambios drásticos

"Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad." Miguel Delibes “

Quien se detiene a observar el movimiento del pitcheo en las Grandes Ligas notará cómo ha cambiado el trabajo y uno se pregunta si eran brazos diferentes los del pasado.

Soy de los que sustenta la tesis de que el béisbol de los últimos 20 años ha sufrido un cambio radical, sobre todo en materia de pitcheo.

Connie Mack sostuvo el postulado que el pitcheo era el 75% por ciento del juego, cuando los lanzadores cubrían la ruta completa y una ñapa. Hoy el pitcheo se maneja diferente: Abridor 5 ó 6 sólidas entradas con un máximo de 85 pitcheos, luego viene el preparador de mesa y finalmente el cerrador.

Un verdadero cambio de 180 grados, si tomamos en cuenta que la virtud del pitcheo hasta la década del '70 era completar juegos, lanzar blanqueadas y a esos dos renglones se les daba una importancia capital.

¿Eran brazos diferentes los de antes?

Revisando algunos partidos maratónicos en las grandes ligas, encontramos uno que fue celebrado en el Braves Field de Boston, el sábado 1 de mayo de 1920, donde se jugaron 26 entradas y el partido terminó empatado a una carrera.

León Cadore lanzó todo el juego por los Robins de Brooklyn y Joe Oeschger hizo lo mismo por los Bravos de Boston.

El encuentro duró exactamente 3 horas con 50 minutos. Los Robins anotaron su carrera en la quinta y los Bravos empataron una entrada más tarde. El segunda base de los Bravos, Charles Pick, se fue de 11-0, para dejar esa marca que se encuentra vigente.

En la Liga Americana, el récord es de 10-0 y lo impuso George Kell, de los Atléticos de Filadelfia, el 21 de Julio de 1945 en un partido contra los Tigres de Detroit, que se fue a 24 entradas.

Para Brooklyn fue el comienzo de otro gran récord, pues el 2 de Mayo perdieron 4-3 ante los Filis en 13 entradas y regresaron al Ebbetts Field el lunes 3 de Mayo y perder por 2-1 en un encuentro que se alargó a 19 episodios. O sea que en tres juegos, jugaron 58 entradas y no ganaron ninguno los Robins.

Un día como hoy, 2 de mayo En 1982, el lanzador William Castro fue firmado por Oakland.

En 1981, George Bell, Toronto, en el segundo juego de una doble cartelera, disparó su primer jonrón frente a Scott McGregor, de Baltimore.

En el 2001, Sammy Sosa (Cubs) disparó su octavo jonrón y el 393 de por vida frente a Pat Jarvis.

En el 2002, Sammy Sosa dispara dos jonrones para elevar a 56 los partidos de jonrones múltiples, ocupando el sexto lugar de todos los tiempos.

En el 2005, Pedro Martínez en el primer inning ponchó a Jason Michaels (Filis), el 2,700 de su carrera para ocupar el puesto 19 de todos los tiempos.



