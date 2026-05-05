Cy Young el ¿último? techo de Ohtani

Cuando arranque la temporada 2027 y Shohei Ohtani dispute su primer partido ya habrá cumplido el requisito mínimo para ser considerado por los votantes como candidato al Salón de la Fama de Cooperstown. Será su décima campaña y ya tiene el expediente.

En la antesala a esa primera década donde no nos ha dejado cerrar la boca, el galáctico con pasaporte japonés quiere encamar la vara aún más alta que el Everest y agregar a la vitrina de su mansión de 7.8 millones de dólares en La Cañada Flintrige, California. El Cy Young.

Ohtani comienza las temporadas como el favorito al Jugador Más Valioso (lo ganó cuatro veces en las ocho campañas en la MLB). Lo ha logrado solo con su bate y con el codo derecho entre algodones (como en 2024 mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John). Cuando ha lanzado ha reventado la competencia, como también hizo con Miguel Andújar al premio Novato del Año en 2018.

Esta vez, Ohtani pone argumentos para colgar el Cy Young en su hogar que comparte con su esposa Mamiko Tanaka y su perro Decoy. El lunes fue elegido por primera vez como Lanzador del Mes (en la Americana lo logró el dominicano José Soriano) y su vuelta al montículo muestra a un pitcher que depende menos de la velocidad, pero más dominante con su amplio repertorio de siete lanzamientos.

Lejos de la pelea

Solo una vez se ha ubicado entre los 10 primeros en la votación del Cy Young (quinto en 2022 en la Americana. En cuanto a logros individuales, que un jugador que protagonizó la primera temporada 50-50 y siguió con una zafra de 55 jonrones ganar el premio al mejor lanzador aparece como lo más desafiante entre los tantos trucos con los que este mago ha puesto al béisbol bajo sus pies.

Ohtani tiene un WAR de 0.7 como bateador designado de los Dodgers. Sin embargo, como lanzador ha sido casi el doble de valioso, con un WAR de 1.3 en sus primeras cinco aperturas de la temporada.

El nacido en Oshu hace 31 años marcha con foja de 2-1, su efectividad queda en 0.60 con WHIP de 0.86 con 34 ponches en 30 entradas. Desde que se comenzó a entregar el premio MVP (1931) hay 24 lanzadores que lo ganaron, ninguno sin aparecer en el line-up cuando no lanzaba como lo hace Ohtani.

El Cy Young se estrenó en 1956. Como el lanzador bateaba solo en la Liga Nacional hasta 2021, el pitcher que logró el premio con más turnos agotado fue el inmortal Don Newcombe en 1956 con los Dodgers de Brooklyn. Entonces pasó 117 veces por el plato. Ohtani ya lleva 153 apariciones.