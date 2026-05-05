Primer juego Licey-Escogido cumple hoy 74 años

""El amor duele, los amigos se van, el tiempo se pierde, los recuerdos quedan, las promesas se rompen, pero la vida sigue"" Anónimo “

El sábado 5 de mayo de 1951, hace hoy 74 años, la rivalidad en el béisbol capitalino se vistió de frac luego de un receso forzado de catorce años, se abrieron las cortinas del béisbol rentado, del béisbol romántico, también conocido como el de La Normal.

El verano caluroso de 1951 era insoportable, los únicos restaurantes con aire acondicionado en Ciudad Trujillo eran "El Ariette" en El Conde con 19 Marzo, y "El Trocadero", en la calle Capotillo, hoy avenida Mella, y sirvieron de antesala para calentar la pelota para los fanáticos que a pie calichaban por la José Trujillo Valdez (hoy Duarte) hacia el play.

El estadio de La Normal Presidente Trujillo sirvió para recibir a las Águilas del Cibao, Estrellas de Oriente, Leones del Escogido y Tigres del Licey y el 5 de mayo de 1951, bajo el coro de ¡Viva Trujillo! comenzó el campeonato pactado a dos vueltas.

Se jugaban dos partidos, uno a las 9:30 a.m. y el otro a las 3:00 p.m., y el precio de entrada para estos encuentros eran de RD$0.60, los palcos; RD$0.40, las gradas; y RD$0.20, sol. El pasaje en guagua era de 5 y 6 cheles.

Los Leones del Escogido vencieron 5-1 a los Tigres del Licey en el choque inaugural, donde unas siete mil personas vieron en una tarde lluviosa el resurgimiento del béisbol.

Pepe Lucas le conectó en el noveno episodio al relevista Tomas Lora el primer jonrón del campeonato y primero en la historia del circuito.

El boricua Domingo – McDuffie – Sevilla fue el lanzador ganador y el también puertorriqueño José Luis Velásquez cargó con el revés.

Mientras que en San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales superaron a las Águilas Cibaeñas 5×1. El derecho cubano Andrés Lombillo fue el lanzador ganador y el zurdo criollo Tomás Gómez Checo el derrotado.

Un total de nueve pilotos tomaron las riendas de los clubes tradicionales: Licey (4), Águilas (2), Estrellas (2) y Escogido (1).

A Manuel Henríquez, cuarto mánager de los Tigres en la primera estación de verano, le tocó el privilegio de ser el primer mánager campeón.

El torneo fue pactado a 108 juegos divididos en dos series y los campeones de ambas series se enfrentaban en una gran final. En el caso de que un conjunto ganara las dos vueltas, entonces le correspondía al conjunto del segundo mejor récord pasar a la final.

En la serie regular, el récord de Licey fue de 31 ganados, 22 perdidos; Águilas, 27-27 a 4 juegos y medio; Escogido, 25-29, a 6.5 y Estrellas, 24-29, a 7.0.

UN DÍA COMO HOY 5 DE MAYO

1984: Alejandro Peña, Dodgers, poncha 9 a Cincinnati, la mayor cantidad de su carrera en un juego.

1989: Ramón Martínez, consigue su primera blanqueada en las Mayores al derrotar 7-0 a los Bravos de Atlanta.

1997: Alex Rodríguez, Seattle, batea para el ciclo contra Detroit y se convierte en el primer jugador en la historia de los Marineros en lograr dicha hazaña.

2001: Manny Ramírez en la victoria de Boston 4-3 en 18 entradas frente a Detroit batea de 4-2, jonrón 20 y le dieron 4 bases intencionales.