Los periodistas seleccionan los integrantes del Salón de la Fama de acuerdo a su íntima convicción

"La paz mental es la felicidad más alta." Lao Tse “

Sobre la escogencia al Salón de la Fama (Hall of Fame—HOF—) de Cooperstown, nos preguntan si existe un manual de elección por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América.

No hay manual de elección y cada periodista selecciona su candidato de acuerdo a su propia convicción.

Hay mucha tela por donde cortar y en mi caso considero que Felipe Rojas Alou por su carrera ejemplar merece ser un HOF.

Ron Guidry, lanzador con récord de por vida de 170-91, 3.29, en 1978, logró un récord de 25-3 con una minúscula efectividad de 1.74. Sin embargo, una de las mejores temporadas individuales en la historia del béisbol moderno no fue suficiente para que ingresara al Salón de la Fama de Cooperstown.

Su debate sobre el Salón de la Fama sirve como ejemplo de libro de texto del argumento más persistente en la historia del deporte: el valor de un momento de gloria brillante frente a la necesidad de una carrera duradera.

El principal argumento a favor de "Louisiana Lightning" se basa en su dominio absoluto en su mejor momento.

Durante su época dorada con los Yankees de Nueva York, Guidry fue, sin duda, el mejor lanzador del béisbol.

Además de su premio Cy Young unánime de 1978, ganó 20 o más juegos en tres ocasiones (1978, 1983 y 1985) y fue la pieza clave de la rotación de los Yankees durante sus dos campeonatos consecutivos de la Serie Mundial en 1977 y 1978.

Sus defensores destacan su excepcional porcentaje de victorias de .651 (170-91), uno de los más altos en la historia del béisbol para lanzadores con al menos 150 decisiones.

Otro punto a su favor es que su mejor momento no se limitó a lanzar a gran velocidad; ganó el Guante de Oro por cinco años consecutivos y fue seleccionado cuatro veces para el Juego de Estrellas, demostrando un dominio integral de su posición.

Por el contrario, el argumento en contra de Guidry se basa enteramente en su falta de logros.

Para obtener una placa en Cooperstown, los lanzadores abridores históricamente necesitan estadísticas impresionantes a lo largo de su carrera, generalmente cercanas a hitos como 300 victorias, 3000 ponches y más de 3000 entradas lanzadas. Guidry se queda muy lejos de estos parámetros tradicionales.

Terminó su carrera con solo 170 victorias, 1,778 ponches y 2,392 entradas lanzadas. Debido a que no se convirtió en abridor a tiempo completo en las Grandes Ligas hasta los 26 años y se retiró a los 37, su período de dominio fue relativamente breve.

Sea usted el jurado.

Un día como hoy, 6 de mayo En 1915, el novato de 20 años, Babe Ruth, Boston, disparó su primer jonrón ante los envíos de Jack Warhp de los Yanquis. En 1996, el paracorto Félix Fermín firmó contrato con los Yanquis. En el 2001, Julio Lugo, Houston, bateó de 5-5, incluyendo dos dobles, en la victoria de su club 13-7 sobre Montreal. En el 2002, Pedro Martínez, de Boston, le ponchó 17 a Tampa Bay y se anotó el triunfo 3-1. En el 2005, David Ortiz, Boston, dispara su octavo jonrón y el 138 de por vida.