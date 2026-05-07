Un afroamericano tiene el honor del récord de asistencia en Grandes Ligas

"La mayoría de las personas son como los alfileres: sus cabezas no son lo más importante." Jonathan Swift Escritor “

En la única liga de béisbol profesional donde la asistencia se maneja como informe de un organismo de inteligencia, es la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

En las Grandes Ligas no solo la competencia individual de los jugadores llama la atención de los aficionados, sino que la simpatía de los equipos y la asistencia a sus parques se lleva al pie de la letra como una forma de conocer las verdaderas franquicias que sostienen este negocio.

Hay estadios como el Fenway Park, el Yankee Stadium, el Wrigley Field y el Dodger Stadium que son verdaderas "vacas lecheras" por la militancia y el respaldo de sus seguidores.

¿En qué estadio se ha producido la mayor asistencia en Las Mayores?.

Un famoso pelotero de color fue la causa de que se registrara la mayor asistencia a un juego de béisbol en el mundo.

Fue un jueves 7 de mayo de 1959, en el Memorial Coliseo de Los Ángeles, registró una entrada de 93,103 aficionados, que asistieron en la noche dedicada a Roy Campanella, en un partido de exhibición entre los Dodgers y los Yankees de Nueva York.

En Serie Mundial ese mismo escenario y en el mismo año de 1959 entre Medias Blancas de Chicago y Dodgers, tuvo entradas de 92,394 en el primero, 92,650 en el segundo y 92,706 en el tercero.

En temporada regular, la mayor cantidad de fanáticos que han asistido a un estadio fue en el Cleveland Stadium el domingo 12 de septiembre de 1954, para un doble juego de Indios contra Yankees.

Los Indios ganaron el primero por 4-1 con trabajo completo de Bob Lemon y le repitieron la dosis a los Yankees al llevarse el segundo con marcador de 3-2, con un Early Winn, lanzando las nueve entradas para solo tres hits.

Pagaron ese día, 86,563 aficionados. En un juego de serie regular, la marca la tienen los Rockies de Colorado al debutar en Denver el viernes 9 de abril de 1993, con un Mile High Stadium, que congregó 80,227 personas y los Rockies vencieron 11-4 a Montreal.

Fue la casa de la franquicia de Colorado hasta que se mudó al Coors Field, en 1995.

Un día como hoy, 7 de mayo 1917: Babe Ruth, de los Red Sox, permitió solo dos hits y superó a Walter Johnson, de los Washington Senators, por 1-0. Ruth impulsó la carrera con un elevado de sacrificio.

En 1987: Rafael Belliard, de los Piratas, batea de 4-4 con par de dobles, la mayor cantidad de hits en su carrera.

En 1990: Tony Fernández, de Toronto, dispara su hit 1,000, un triple, frente a Don Pall de los Medias Blancas de Chicago.

En 1997: Julio Franco, de los Indios, batea de 4-3 y eleva su total de hits de por vida a 2,096.