Astros, lesiones y esperanza con la Inteligencia Artificial

Carlos Correa se perderá el resto de la campaña con los Astros. ( AFP )

La tragedia que se vive con los Astros es un buen ejemplo que explica por qué la multimillonaria industria deportiva apela a que la inteligencia artificial (IA) en la medicina acelere la prevención de lesiones, como ya se ha demostrado en la NFL, Premier League y MLS.

El exitoso conjunto texano, con nueve visitas a playoffs entre 2015 y 2025 y dos coronas de Serie Mundial, perdió el miércoles al antesalista Carlos Correa (rotura en tobillo izquierdo) por el resto de la campaña. Es el más reciente golpe en un plantel que tiene en lista de lesionados a 14 jugadores de su róster, unos 107.4 millones de dólares según Spotrac.

Ningún otro equipo paga más a la fecha (o sus aseguradoras) a jugadores que no están disponibles para jugar por el tema médico.

Entre algodones se encuentran su torpedero, Jeremy Peña (desde el 12 de abril), el receptor Yainer Díaz, los lanzadores Tatsuya Iami, Josh Hader, Cristian Javier y Ronel Blanco.

El conjunto que dirige el boricua Joe Espada marcha último en el oeste de la Liga Americana (15-23) y el panorama no es halagüeño.

En el deporte la IA también promete maravillas, existen sistemas capaces de predecir lesiones con semanas de antelación, optimizar las cargas de entrenamiento en tiempo real y analizar el rendimiento con una precisión sin precedentes.

Las muestras

La NFL, con una tecnología desarrollada por Amazon, redujo las conmociones cerebrales en un 17 % en 2024 gracias al uso de análisis basados en IA; los jugadores del Liverpool experimentaron una reducción del 30 % en los días perdidos por lesiones, y en Los Ángeles FC se logró una reducción del 53 % en las lesiones sin contacto.

Los sistemas de IA modernos integran múltiples flujos de datos que antes se analizaban de forma aislada. La tecnología portátil es un pilar de la ciencia deportiva moderna, permite la monitorización en tiempo real de las respuestas fisiológicas del jugador y proporciona una comprensión más profunda de cómo las cargas afectan al rendimiento.

Estos flujos de datos crean una visión integral de la salud del atleta que permite intervenciones proactivas en lugar de tratamientos reactivos.

Uno de los casos de éxito en la prevención de lesiones mediante IA proviene de la empresa Zone7. Este sistema trabaja con más de 50 clubes, analiza 200 millones de horas de datos para predecir el riesgo de lesiones con un 72 % de precisión en 423 estudiadas de 11 equipos profesionales en 2025.