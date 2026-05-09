Aaron Judge está haciendo del jonrón su manjar favorito

"Moriré libre porque he vivido solo. Moriré solo porque he vivido libre" Erasmode Rotterdam “

Cuando uno observa el swing de Aaron Judge, toletero deluxe de los Yanquis de New York, la sentencia del juez son sus descomunales jonrones.

Y viene la pregunta que le está pasando a Fernando Tatis III que no podido facturar su primer cuadrangular.

El jonrón número 15 de Judge lo pone en camino a los 66 jonrones. Una rutina como tomarse una botellita de agua.

Aaron Judge tiene la increíble proporción de 36 hits, 21 de los cuales han sido jonrones o dobles.

Aunque solo llevamos 37 partidos de la habitual maratón de 162 juegos que supone una temporada, casi parece que el rendimiento descomunal de Judge se ha convertido en algo habitual, y a estas alturas muy pocos aficionados se sorprenden por nada de lo que haga.

Judge es el Yankee que más rápido ha alcanzado los 15 jonrones desde Alex Rodríguez en el 2007 (31 juegos).

Tras haber batido el récord de Roger Maris en la Liga Americana de 61 jonrones en la temporada 2022, un año extraordinario en el que conectó 62, resulta sorprendente observar las cifras que han venido después.

Exceptuando una temporada 2023 plagada de lesiones, que aun así logró ser muy buena, esto es lo que el jardinero derecho de 2,01 metros ha estado haciendo en el plato.

Durante la serie en Milwaukee, Judge puede hacer historia de la MLB, ya que solo necesita un jonrón para empatar al miembro del Salón de la Fama Harold Baines (384) en el puesto 69 de la lista de todos los tiempos .

Debut de latinos en MLB

·Cuba: Esteban Bellán, 9 de mayo de 1871. Debutó con los Troy Haymakers en la National Association de los Estados Unidos.

·Colombia: Luis Castro, 1902, con los Atléticos de Filadelfia.

·México: Baldomero (Mel) Almada, 8 de septiembre de 1933.

·Venezuela: Alejandro Carrasquel, 23 de abril de 1939.

·Puerto Rico: Hiram Bithorn, 15 de abril de 1942.

·Panamá: Humberto Robinson, 20 de abril de 1955.

·República Dominicana: Osvaldo Virgil, 23 septiembre de 1956.

·Nicaragua: Dennis Martínez, 14 de septiembre de 1976.

Un día como hoy 1983, Rafael Landestoy, es negociado por los Mets a los Dodgers de Los Angeles por John Franco y Brett Wise.

1984, Esteban Beltré es firmado por los Expos de Montreal.

1984, Milwaukee y Chicago realizaron el juego más largo de la historia de las Grandes Ligas cuando jugaron 25 innings durante ocho horas y seis minutos.

1987, George Bell, de los Azulejos de Toronto, remolca siete carreras frente a los Vigilantes de Texas. Bateó de 6-3, un triple y dos jonrones.

2003, Julio Lugo es licenciado por los Astros de Houston

