¿Qué numeritos se requieren para la inmortalidad?

"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" Marco Tulio Cicerón “

El tema de los futuros inmortales al Salón de la Fama de Cooperstown es plato fuerte entre los comensales del béisbol y nos preguntan las posibilidades de Giancarlo Stanton, Manny Machado y José Ramírez.

En el caso de Stanton las frecuentes visitas a la lista de lesionados le han frenado la carrera a la inmortalidad y Machado y Ramírez deben seguir engordando las estadísticas.

Aclaramos que no existe una tabla que estipule los numeritos que te dan el pasaje a Cooperstown y una prueba es que hay dos jugadores que son inmortales con estadísticas negativas y ambos fueron lanzadores derechos.

William Arthur Cummings (Candy), nacido en Ware, Massachusetts el 18 de octubre de 1848 y murió en Toledo, Ohio el 16 de mayo de 1924, militó en las Grandes Ligas en 1876 y 1877 con el Hartford, donde ganó 21 juegos y perdió 22.

El otro es Leroy Robert Paige (Satchel), nació en Mobile, Alabama el 7 de julio de 1906 y murió en Kansas City el 8 de junio de 1982. En seis campañas su récord fue de 28-31.

A Cummings se le da crédito por haber inventado la curva. Cuenta la historia que cuando tenía 14 años en 1863, estando en una playa de Nueva Inglaterra, vio como unas conchas que eran lanzadas hacían una curva. Poco tiempo después empezó a experimentar, hasta que torciendo la muñeca la bola realizaba un movimiento en diferentes direcciones.

Paige jugó con Dragones

En cuanto a Satchel Paige, 124-82, 2.73, lanzó aquí con los Dragones de Ciudad Trujillo en 1937, durante cuatro décadas en las Ligas Negras y en las Grandes Ligas fue un pitcher que llamó poderosamente la atención por su estilo peculiar.

En 1918, junto a otros niños negros estuvo involucrado en un robo a una tienda, siendo recluído en la Escuela Industrial para Niños Negros donde estuvo hasta 1923, donde aprendió a lanzar y desde que salió del Reformatorio fue contratado en la Liga Semiprofesional y dos años más tarde, el 1ro. de mayo de 1926 debutaba con los Black Lookouts de Chattanooga.

Luego de romper Jackie Robinson la barrera de color, Paige debutó con los Indios de Cleveland el 9 de julio de 1948 en rol de relevo. El 3 de agosto el mánager Lou Boudreau lo puso de abridor y venció a Washington 5-3 ante 72,424 aficionados. Ahí comenzó su desfile en las Mayores.

Un día como hoy En 1963, Sandy Koufax le lanza un juego sin hits, ni carreras a San Francisco.

En 1975, nace en Santo Domingo Francisco Cordero, firmado en 1994 por Detroit.

En 1987, Mario Soto, Cincinnati realiza su quinta salida y derrota a los Mets para su tercer y último triunfo. Fue su victoria 97 de por vida.

En el 2000, Pedro Martínez le poncha 15 a Baltimore en un triunfo 9-0 para sumar 32 ponches en dos salidas seguidas, estableciendo récord de la Liga Americana que había establecido Luis Tiant en 1968.