Diario Libre ha contado la era dorada del deporte

Jean Montero ha sido el dominicano de mayor impacto en la Euroliga. ( FUENTE EXTERNA )

El viernes en el OAKA de Atenas, uno de los aforos más hostiles del básquet en el planeta para la visita, Jean Montero dejó helado a poco más de 19,250 espectadores del Panathinaikos, que buscaba su boleto al Final Four de la Euroliga, la "NBA del Viejo Continente".

Con una actuación de 29 puntos, el escolta villajuanero de 22 años forzó a un quinto y decisivo partido el playoffs que disputa su Valencia Basket, a jugarse hoy en el Roig Arena, en España.

El desempeño de esa perla pasó como uno más de los tantos que nos tiene acostumbrados. Una muestra de cómo ha subido el listón del aficionado deportivo quisqueyano en estos 25 años desde que Diario Libre salió a la luz. Ya poco sorprende.

En 2001, la República Dominicana apenas tenía una medalla de bronce olímpico en una aventura que comenzó en 1964. Todavía valía aquello de "lo importante es participar". Un cuarto de siglo después, sumó 14, con cuatro de oro. Ya no se tolera venir de unas olimpíadas con las manos vacías.

De la NBA a la PGA

Cuando Diario Libre salió al mercado la presencia duartiana en la NBA se reducía a un paso fugaz de Tito Horford y otro gris de Luis Felipe López. Desde entonces, el país sumó más de una docena de jugadores, dos de ellos con carrera de Salón de la Fama y en junio puede llegar otra selección de primera ronda en el draft.

Incluso, si bien era la época donde Sammy Sosa, Pedro Martínez, Alex Rodríguez, Manny Ramírez y Vladimir Guerrero estaban en su prime, para mayo de 2001 el país había colocado 311 peloteros en el Big Show y Juan Marichal era el único en Cooperstown.

Hoy va por ¡966! y sumó cuatro nichos al templo de los inmortales, con Albert Pujols en el círculo de espera.

En el tramo, se ganó el Clásico Mundial de Béisbol, el quinteto de básquet se incrustó en la Copa del Mundo, la selección de voleibol femenina se convirtió en un actor fijo en los torneos de la élite, el país sumó hasta un Gran Maestro Internacional de ajedrez, un tenista que disputó los cuatro Grand Slam, el fútbol llegó a la Copa Oro y se albergó unos Juegos Panamericanos.

En resumen, Diario Libre ha contado la época más dorada del deporte dominicano. Una cadena de éxitos que acostumbró a su afición a subir la barra y ya no tomarse por sorpresa actuaciones tan grandes como esa de Montero, si bien merecen gran admiración.

Llegar a la cima requiere fijar la vista hacia arriba con objetivos ambiciosos, pero mirar atrás también nos dice el gran tramo que se ha recorrido.