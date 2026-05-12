El legendario Felipe Rojas Alou cumple hoy 91 años

"La versión del ermitaño en el 2008, es aquel que no está conectado al internet." Dick Secades “

El 12 de mayo es un día muy especial en el mundo del béisbol, porque en esa fecha nacieron dos de los tres jugadores que más admiro dentro y fuera de las líneas de cal: Yogi Berra nació en 1925 en San Luis y Felipe Rojas Alou en 1935 en los Bajos de Haina.

El otro jugador es Willie Mays, que un 12 de mayo de 1972 llegó al Shea Stadium en New York con su número 24 en un cambio por Charlie Williams y $50 mil dólares.

Y como si esto fuera poco, un 12 de mayo de 1966 se inauguró el Busch Stadium, con un juego en el que los Cardenales de San Luis derrotaron 4-3 a los Bravos de Atlanta y Rojas Alou disparó los dos primeros jonrones en este.

Los dos cuadrangulares, ambos solitarios, fueron a los lanzadores Ray Washburn en el sexto y Tracy Stallard, en el octavo, los dos primeros en ese estadio. Felipe, de bateador abridor, se fue de 6-2, 2 CA, 2 CE, HR 2 (8), .291.

Felipe es un gurú, un sabio del béisbol, el Albert Einstein de la estrategia como mánager y quien con claridad meridiana una vez expuso: "El mejor pelotero es el que hizo cuanto se necesitaba para ganar el juego de hoy".

En su 91 aniversario, hay pocos peloteros que hayan vivido una vida beisbolera tan rica como Felipe Rojas Alou.

Como jugador y mánager rompió barreras que allanaron el camino para que innumerables latinoamericanos llegaran a las Grandes Ligas, alterando para siempre la demografía del deporte.

Tres veces All-Star, bateó para .286 con 2,101 hits y 206 jonrones en su carrera de 17 años con los Gigantes, Bravos, Atléticos, Yankees, Expos y Brewers.

Más tarde se convirtió en el primer mánager nacido en República Dominicana en la historia de las Grandes Ligas, ganando 1.033 juegos en sus 14 temporadas al frente de los Expos y los Gigantes.

Felipe, la Patria hoy y siempre te tributa un gran aplauso.

Felicidades y mucha salud.

Un día como hoy 1984: Mario Soto, Rojos de Cincinnati, lanza juego de un hit contra San Luis, un jonrón de George Hendricks en el noveno. Los Rojos ganaron 2x1. Soto, 5-1, 2.49, IP 9.0, HP 1, CL 1, BB 5, K 12. 1992: Alex Arias debuta en las Mayores con los Cubs de Chicago como corredor emergente contra Houston. 1997: Julio Franco batea de 4-2 y eleva su total de hits a 2,101 empatando con Felipe Rojas Alou. 2008: Albert Pujols ligó un hit y le dieron dos bases por bolas para extender a 39 su racha de juegos embasándose por hit, base por bolas o pelotazos. Llevaba un total de 46 hits y 38 bases por bolas y exhibe un respetable promedio de .348.