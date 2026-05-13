Histórica carta de Felipe Rojas Alou a Cuchito Álvarez

"La vida nos ha enseñado, a contar con los dedos y no con las personas" Anónimo “

Felipe Rojas Alou, quien ayer celebró su aniversario 91, es un símbolo de la dignidad y el decoro en esta patria de Duarte, Luperón, Manolo y Caamaño, donde los valores morales están sepultados y se están haitianizando.

El 3 de abril de 1957, "El Panqué de Haina" le remitió una misiva al editor deportivo de La Nación, Mario Álvarez Dugan (Cuchito), por el trato injusto que recibían los peloteros latinos en los Estados Unidos.

En la misiva Felipe critica el despido injusto de Chichí García Planas, Julio César Imbert y Danilo Rivas.

Míster Mario Álvarez Dugan,

La Nación, Ciudad Trujillo, Dominicana.

Apreciado Cuchito:

He tomado este momento, en que tres dominicanos, tres latinos, han sido despachados a sus hogares, sin causa justificada, para explicarte ciertos problemas que ocurren en este "spring training".

Cucho verdaderamente, esto es algo espantoso: Chichí García bateó 12 hits en Imbert fue, sencillamente el pitcher más temido por los otros jugadores de clase D me lo contaban a cada rato.

Rivas hizo dos ceros en trocha y sólo aceptó cuatro hits en diez entradas.

Más, así, se van, son negros y más que todos latinos, pues he podido comprobar que ser latino aquí en el Norte es tan malo como ser negro. Y lo digo con rencor y con dolor, pues ahora me tienen como una joya preciada, y el año pasado, casi cometen conmigo el mismo sacrilegio que con estos pobres muchachos.

Y a propósito de mí, Cucho, tú oiste o mejor dicho sabías, que estaba a punto de ir a Phoenix, y que luego optaron por enviarme con el Minneapolis de la clasificación "AAA". ¡Oh, y que buen sabor tenía para mí todo aquello! Pero, hoy estoy aún en Minneapolis y pese a esto "no estoy" con ellos, pues ni juego con dicho equipo, ni se si van a bajarme.

Y digo que no juego, porque tú sabes mejor que nadie, soy uno de los tipos a quienes gusta jugar, competir, a quien le gusta el deporte. Y aquí míster Red Davis me usa cada cuatro o cinco días, díganlo los tres dominicanos idos.

Yo tengo 12 hits en 27 turnos. Ayer conecté mi segundo jonrón, con dos en bases y empujé mis carreras 8, 9 y 10. Y ya ves, 27 turnos tengo, y la mayoría de los otros jardineros y demás players pasan de las 80 veces al bate.

Yo hablo así, porque todo novato que, como yo, sueña con jugar en Grandes Ligas, quiere ponerse en forma. Aquí todo el mundo se halla raro eso de las pocas oportunidades que me dan.

Lo de los muchachos lo siento en el alma. Yo esta noche no dormiré pensando en el fracaso aquí de tres muchachos, que fracasaron habiéndolo hecho bien, y lo hicieron. Y lo siento, también, por esos muchachos que aspiran venir al Norte, en busca de fama y de fortuna, y se hallan en un ambiente de inseguridad, casi de hostilidad.

Bueno Cucho. Sólo me resta darte las gracias, y excusarme, pero quiero que te hagas eco en parte de esto, como tú lo has hecho siempre en defensa del deporte. Permíteme escribirte de vez en cuando para mantenerte al tanto de mi actuación. Recibe un saludo de tu amigo que espera te encuentres bien,

Felipe Rojas Alou.

Un día como hoy 1990: Stanley Javier es cambiado por Oakland a los Dodgers por Willie Randolph.

1995: Félix Rodríguez debuta como relevista de los Dodgers frente a San Luis.

1997: El Senado de la República Dominicana aprobó a unanimidad la franquicia de los Delfines del Atlántico.

2005: Felipe Rojas Alou obtiene su victoria 900 como mánager.