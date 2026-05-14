¿Cómo logró Reggie Jackson el grado de ser miembro del Salón de la Fama?

"Qué pequeña es la luz de los faros de quien sueña con la libertad." Joaquín Sabina Cantautor “

El tema de ingreso a la logia de Cooperstown provoca muchas interrogantes y una de ellas gira en torno a la carrera de Reggie Jackson.

Jackson se ponchó 2.597 veces, la mayor cantidad en la historia de la MLB por un margen enorme. Sin embargo, en 1993, ingresó al Salón de la Fama en su primera votación con el 93,6% de los votos.

La percepción de que Jackson era simplemente un bateador unidimensional, que o bien mandaba la pelota por encima de la valla o la fallaba por completo, es un mito común que oculta una carrera mucho más completa y productiva.

Si bien sus 563 jonrones de por vida fueron, sin duda, la pieza central de su currículo —ocupaba el sexto lugar de todos los tiempos cuando se retiró en 1987—, Jackson aportó mucho más en el plato que solo poder.

A menudo se destaca el modesto promedio de bateo de Jackson de .262 y su récord de ponches. Sin embargo, también tenía una excelente visión en el plato, consiguiendo 1,375 bases por bolas.

Esto le dio un porcentaje de embasarse de .356 en su carrera. Constantemente llegaba a base y creaba oportunidades de anotar para sus equipos.

Jackson jugó la mayor parte de su carrera durante la década de 1970, una época conocida por sus estadios enormes y sus lanzadores dominantes.

Se ganó el apodo de "Señor Octubre" por su brillante actuación en el escenario más importante del béisbol: la Serie Mundial. Fue fundamental para la consecución de cinco campeonatos de Serie Mundial: tres consecutivos con los Atléticos de Oakland y dos con los Yankees de Nueva York.

En 27 partidos de la Serie Mundial, bateó un impresionante .357 con 10 jonrones y un OPS de 1.212. Su actuación en el sexto partido de la Serie de 1977, donde conectó tres jonrones en tres lanzamientos consecutivos, sigue siendo una de las hazañas más icónicas de la historia del deporte.

Más allá de las estadísticas, Jackson fue 14 veces All-Star, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1973 y dos veces Jugador Más Valioso de la Serie Mundial. Fue una pieza fundamental en dos dinastías del béisbol.

El Salón de la Fama evalúa a los jugadores según su impacto general en el juego, y la combinación de la potencia de élite, la capacidad de generar carreras. Las actuaciones decisivas históricas de Jackson hicieron que su ingreso en la primera votación fuera una certeza.

Un día como hoy, 14 de mayo 1951, Popón López, lanzador de Moca, le pide a las Águilas del Cibao que lo dejen libre y se convierte en el primer jugador en el béisbol dominicano en ser liberado. 1969, Juan Marichal, de los Gigantes San Francisco, blanquea a Pittsburgh 3-0, ponchó a 6 para llegar a 1,681, superando a Carl Hubbell. 1988, Mario Soto, de Cincinnati, se enfrenta a Pittsburgh y logra su victoria 99 de por vida. 2000, Henry Rodríguez, de los Cubs de Chicago, remolca 7 carreras contra Montreal. 2005, Manny Ramírez, Boston, dispara su jonrón 400.