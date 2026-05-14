Horford y su última oportunidad con RD

Al Horford jugó su primera temporada con los Golden State Warriors y tiene otro año de contrato. ( AFP )

Al Horford nunca ha disputado un partido oficial en suelo dominicano, ya en 2024 oficializó su retiro de la selección nacional, pero en julio próximo (3 y 6) tiene la que puede ser su última oportunidad de despedirse ante un público dividido. Una parte de la afición no le perdona que desde 2012 no se uniforme con el quinteto, mientras que otra le "respeta" su derecho y le admira por su brillante hoja en la NBA.

El 3 de julio se estrenará el remodelado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto con un partido entre el equipo dominicano y el de los Estados Unidos, dentro de las ventanas clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2027. El 6 se recibirá a Nicaragua para el cierre de la primera ronda.

Rafael Uribe, presidente de la Fedombal, lleva meses anunciando que para esos choques estará "lo mejor de lo mejor" del talento disponible actual; desde los NBA hasta los que sobresalen en Europa y la Liga de Desarrollo, sin mencionar a Horford.

Desde agosto de 2025 ha habido contactos entre cercanos a la selección y Horford, una relación que se rompió en 2019 cuando el delantero/centro había dejado abiertas las puertas de ir al Mundial de China y a escasos días se bajó de la lista de Néstor García.

Horford, que en junio cumplirá 40 años, sigue de cerca al equipo (con el que jugó entre 2008 y 2012), comparte en sus redes publicaciones de comunicadores sobre el plantel y de actividades a las que está vinculado en el país, como donaciones y gestiones para la construcción de instalaciones deportivas.

El pasado 27 de febrero celebró el aniversario de la independencia dominicana con el mensaje de la cuenta del Mundial de 2027 que daba cuenta del triunfo quisqueyano sobre los Estados Unidos, la noche anterior. Durante el Clásico Mundial estuvo muy activo alertando al colectivo de Albert Pujols.

La última vez que Horford fue convocado al equipo fue el 26 de julio de 2023 para la Copa del Mundo de ese año en Filipinas, dentro del róster extendido de 29 jugadores. Fue puro formalismo.

A Antonio "Chicho" Sibilio muchos nunca perdonaron que haya elegido representar a España sobre RD, por más que jugó en el torneo distrital. A Juan Méndez se le abucheó por escoger a su Canadá natal sobre la Dominicana de sus padres.

La mayoría lo apoyaría

Estoy entre los que creen que la mayoría en la Media Naranja rendirá un gran aplauso a Horford y se sellará una cicatriz de una herida que no abrió el puertoplateño, pero que por 14 años ha marcado la relación entre él y una parte importante de los fieles seguidores del conjunto nacional.