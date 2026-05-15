Ganadores del premio MVP con el promedio de bateo más bajo

"Sí, soy pesimista, pero yo no tengo la culpa de que la realidad sea la que es. " José Saramago Escritor “

El galardón más preciado por un pelotero es la obtención del premio Jugador Más Valioso, dejando claro que la elección arrastra suficiente material para el análisis y por ende la critica. Un top-10 de ganadores del MVP en las Grandes Ligas con el menor promedio de bateo son:

Shohei Ohtani (2021) .257

Roger Maris (1961) .269

Johnny Bench (1972) .270

Yogi Berra (1955) .272

Zoilo Versalles (1965) .273

Harmon Killebrew (1969) .276

Dale Murphy (1982) .281

Giancarlo Stanton (2017) .281

Roger Maris (1960) .283

Jackie Jensen (1958) .286

Como puedes ver, para (a) tener 502 o más apariciones al plato y (b) ganar un MVP con un promedio de bateo medio, hay que ser un bateador de gran potencia o un excelente jugador defensivo en una posición clave (lanzador, receptor o campocorto). Y jugar para los Yankees no estuvo nada mal.

MÁS QUE ERRORES FUERON HORRORES

¿Quién es el jugador que más errores ha cometido en la MLB?

Este jugador cometió 1,070 errores como campocorto. El registro muestra que su desempeño defensivo (porcentaje de fildeo) fue ligeramente superior (.906) al promedio de la liga (.903). Tuvo cuatro partidos con cuatro errores y uno con cinco.

Su nombre es Herman Long y jugó 13 años, bateando .300 en cuatro ocasiones. Tenía que ser bastante bueno para mantenerse tanto tiempo.

Jugó en los Kansas City Cowboys, Boston Beaneaters, New York Highlanders, Tigres de Detroit y Filis de Filadelfia.

Un día como hoy, 15 de mayo En 1961, Felipe Rojas Alou, de San Francisco, en un encuentro frente a los Cubs dispara jonrón con las bases llenas frente al zurdo Dick Ellsworth, el primero para un dominicano en las Mayores. En ese encuentro Mateo Rojas Alou disparó el primer jonrón de su carrera. En 1978, Ricardo Carty es cambiado por Cleveland a Toronto por Denny Debarr. En 1984, Joaquín Andújar, bateando a la zurda dispara jonrón de pierna con las bases llenas en un partido que San Luis le ganó 9-1 a los Bravos. En el 2005, Manny Ramírez dispara su jonrón 400.