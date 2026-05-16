Manny Ramírez y David Ortiz un dúo temible con el madero

"No estoy pensando en jonrones, solo quiero darle un buen batazo a la pelota. Cuando buscas jonrones, pierdes la precisión en tu swing. Así que no piensas en jonrones cuando vas al plato" David Ortiz “

Babe Ruth y Lou Gehrig sin quizás es la dupla más famosa del béisbol, pero no ostentan el récord de jonrones en una sola temporada para compañeros de equipo.

Si bien Ruth y Gehrig dejaron una huella imborrable, otros dúos legendarios han protagonizado temporadas que rivalizan con la época de los asesinos del pitcheo.

Cuando se le pasa balance a dúos temibles está la de Hank Aaron y Eddie Mathews (Bravos de Milwaukee/Atlanta): Entre 1954 y 1966, este dúo conectó un total de 863 jonrones como compañeros de equipo, un récord de las Grandes Ligas que aún se mantiene.

Su mejor año fue 1959. Esa temporada, Mathews lideró la liga con 46 jonrones e impulsó 114 carreras.

Aaron, por su parte, ganó el título de bateo con un promedio de .355, conectó 39 jonrones y produjo 123 carreras. Los lanzadores prácticamente no tenían manera de enfrentarse a la parte central de la alineación de los Bravos sin sufrir un daño inmenso.

Mickey Mantle y Roger Maris (New York Yankees): Conocidos como los "M&M Boys", Mantle y Maris protagonizaron la que posiblemente sea la temporada más famosa de cualquier dupla de bateadores en la historia del béisbol.

En 1961, ambos se enfrascaron en una intensa búsqueda durante todo el verano para superar el récord de jonrones en una sola temporada de Ruth.

Maris finalmente rompió el récord con 61 jonrones, mientras que Mantle conectó 54 antes de que una infección lo dejara fuera de juego a finales de año. Juntos, sumaron 115 jonrones, cifra que aún ostenta el récord de jonrones en una sola temporada para una pareja de compañeros de equipo.

A nivel de latinos la de Manny Ramírez y David Ortiz, con los Medias Rojas de Boston. En la actualidad, pocas duplas ofrecieron tanta potencia ofensiva como Ramírez y Ortiz a mediados de la década de 2000.

Su mejor momento llegó en 2004, una temporada que puso fin a una sequía de campeonatos de 86 años para Boston. Ortiz bateó .301 con 41 jonrones y 139 carreras impulsadas.

Ramírez lo igualó, bateando .308 con 43 jonrones y 130 carreras impulsadas. Fueron la primera pareja de compañeros de equipo de la Liga Americana en conectar al menos 40 jonrones, batear .300 e impulsar 130 carreras en la misma temporada desde que Ruth y Gehrig lo hicieran en 1931.

Estas combinaciones demuestran que, si bien Ruth y Gehrig siguen siendo el referente histórico, la historia del béisbol cuenta con varios periodos notables en los que dos bateadores excepcionales se alinearon a la perfección en su mejor momento para dominar el deporte.

Un día como hoy En 1951: El equipo de las Águilas del Cibao multa por violación a la disciplina interna al lanzador cubano René "Látigo" Gutiérrez con $30.00 pesos (treinta) y al dominicano Octavio Blanco con $10.00 (diez).

En 1989: Sammy Sosa juega en el center de los Vigilantes de Texas, ocupando el turno de primer bate en su primer juego en las Grandes Ligas; dispara doble y sencillo contra los Yanquis.

En 1996: Amaury Telemaco debuta en las Grandes Ligas con los Cubs de Chicago y le gana a Houston 13-1. Lanzó 5.2 entradas.