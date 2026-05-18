El pleno dominio en un período de cinco años

"Si insiste en querer adelgazar, el consejo que le doy es que coma tanto como quiera, pero no se lo trague. " Harry Secombe Humorista y tenor “

No cabe duda de que el periodo de cinco años más dominante de cualquier jugador en la historia de las Grandes Ligas es el de Babe Ruth entre 1920 y 1924.

Promedió 11.3 de bWAR, 47 jonrones, 131 carreras impulsadas, 145 carreras anotadas, 38 dobles, 11 triples, 12 bases robadas y una línea de bateo de .370/.511/.777.

Para ponerlo en perspectiva, solo otros seis jugadores de posición han logrado esa cantidad de bWAR en una sola temporada.

Esto incluye una temporada en la que Ruth fue suspendido por 40 juegos por realizar giras sin permiso de la liga; si extrapolamos sus números a una temporada completa de ese año, todas esas cifras aumentan considerablemente.

Ruth probablemente también tenga el segundo mejor período de cinco años entre 1927 y 1931. Durante ese período, promedió 10.4 bWAR, 51 jonrones, 156 carreras impulsadas, 148 carreras anotadas, 29 dobles, 7 triples, 6 bases robadas, con una línea de bateo de .351/.475/.722.

Una forma de medirlo es: ¿qué jugador obtuvo la mayor cantidad de votos para el primer lugar del MVP durante cinco años? Esto solo funciona para periodos de cinco años a partir de 1930, por lo que Ty Cobb y Babe Ruth, entre otros, quedan excluidos.

Desde 1931, el premio al Jugador Más Valioso (MVP) se otorga solicitando a entre uno y tres periodistas deportivos de cada ciudad de las Grandes Ligas (el número varió con los años) que elaboren una lista con los diez mejores jugadores.

Incluso con una actuación dominante de un jugador, es difícil figurar en primer lugar en todas las votaciones debido a las diferencias de opinión y al favoritismo hacia el equipo local o la liga.

Barry Bonds obtuvo un promedio de 10.2 bWAR entre 2000 y 2004. Ese fue, con diferencia, su mejor periodo de cinco años.

Los mejores diez en la historia de las Grandes Ligas Barry Bonds (2000 - 2004) 120 de 300 - 40% Albert Pujols (2005 - 2009) 80 de 300 - 27% Jimmie Foxx (1934 - 1938) 19 de 73 - 26% Mike Trout (2012 - 2016) 67 de 300 - 22% Frank Thomas (1990 - 1994) 53 de 268 - 20% Joe Morgan (1972 - 1976) 46 de 236 - 19% Stan Musial (1946 - 1950) 46 de 238 - 19% Mike Schmidt (1979 - 1983) 46 de 260 - 18% Miguel Cabrera (2009 - 2013) 53 de 300 - 18% Mickey Mantle (1956 - 1960) 40 de 235 - 17%

TAMBORES DE PROTESTA. El Coliseo Gallístico Alberto Bonetti Burgos está bajo la rectoría de una directiva que tiene como presidente a Eleodoro Arias, una persona de fino trato, un gran conciliador.

Sin embargo, se han tomado medidas que han provocado molestias entre los socios como es el derecho de estacionamiento de los socios afectados Nelson Báez Perelló e Iván Robiou de Moya y esperan le retornen los mismos, o de lo contrario lo reclamarán vía judicial.

Que reine el respeto y la paz en el redondel de la Luperón.

Un día como hoy, 18 de mayo 1912 - Los jugadores de Detroit hicieron huelga para protestar por la suspensión de Ty Cobb. Para evitar una penalización por incomparecencia y una multa, el mánager Hughie Jennings reclutó jugadores universitarios y otros que jugaron y perdieron contra los Philadelphia A´s por 24-2. Joe Travers permitió las 24 carreras.

1968: Frank Howard conectó su décimo jonrón en un periodo de seis partidos para llevar a los Washington Senators a una victoria por 8-4 sobre Detroit en el Tiger Stadium.