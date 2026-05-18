La rebelión de la juventud en San Luis

Jordan Walker, es el buque insignia de la ofensiva de San Luis. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol suele castigar la impaciencia y premia la audacia. Cuando Chaim Bloom (el mismo que dio la extensión a Rafael Devers en Boston), asumió la presidencia de operaciones de béisbol de los Cardenales a finales de 2024, el diagnóstico exigía una cirugía profunda, así dejara cicatrices en una ciudad que respira béisbol.

La gerencia ejecutó una reestructuración financiera drástica durante la temporada muerta pasada, recortó el presupuesto en un 28 % y se desprendió de salarios pesados como Nolan Arenado, Sonny Gray, Willson Contreras y Brendan Donovan.

Tocaba una extraña reestructuración en el segundo club en coronas de Serie Mundial (11) y los problemas de FanDuel Sports Network (TV por cable) le significaron un recorte de 40 millones de dólares.

Sin embargo, a pesar de contar con la penúltima nómina más baja de la MLB (94 millones), sobre el terreno se ha dictado una narrativa distinta.

Cambio dramático

Contra todos los pronósticos que vaticinaban una transición larga y lamentos en la División Central, los Cardenales han firmado un arranque sorprendente (27-19).

La clave de este éxito no ha residido en parches económicos de última hora, sino en la metamorfosis de su núcleo joven, que ha asumido la responsabilidad sin el complejo de la inexperiencia.

El motor ofensivo de esta rebelión tiene nombres propios; Jordan Walker ha explotado como la fuerza legítima que la organización proyectaba (fue el pick 21 del draft de 2020 con un bono de 2.9 millones).

El jardinero lidera el ataque con 13 cuadrangulares, un terror de los lanzadores contrarios. A su lado, el novato JJ Wetherholt ha tenido un impacto inmediato; con ocho vuelacercas y una madurez inusual para negociar boletos, ha complementado el dinamismo del campocorto Masyn Winn.

El cuerpo monticular, huérfano de ases de renombre, ha encontrado estabilidad gracias al paso al frente de brazos jóvenes como Matthew Liberatore y Andre Pallante.

La respuesta de la exigente fanaticada del Bush Stadium ha sido el combustible idóneo para este renacimiento. Lejos de castigar el parque con el ausentismo tras las bajas invernales, el público ha respondido con un respaldo masivo (27,295 por juego), similar al que tuvo en 2025.

Bloom, un alumno de la escuela sabermétrica de los Rays y que tropezó en Boston como GM, ha dejado claro que el plan macro de la organización no se alterará por la efervescencia de mayo, insistiendo en que construir un contendiente perenne es la meta absoluta.