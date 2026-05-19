Jugadores que colgaron los spikes después de accionar en cuatro series mundiales seguidas

"El béisbol se trata de talento, trabajo duro y estrategia. Pero en el nivel más profundo, se trata de amor, integridad y respeto." Pat Gillick Exgerente de Grandes Ligas “

En las magníficas transmisiones de Grandes Ligas los colegas Juan José Rodríguez, Carlos Almánzar, José Antonio Mena, José Luis Mendoza y Rafael Díaz formulan una serie de preguntas que motivan al fanático a bucear en el inmenso océano de las estadísticas.

Las "trivias" ponen la mostaza y obligan al fanático a buscar el "cachú".

Las Grandes Ligas es una mina de hechos y recurriendo a las páginas de "Baseball Total", extraemos este dato de cuantos jugadores colgaron los spikes luego de ganar en fila india cuatro series mundiales.

Dado que solo una franquicia en la historia de las Grandes Ligas ha ganado cuatro campeonatos consecutivos, encontrar a estos jugadores es sorprendentemente fácil.

Los Yankees de Nueva York lograron esta hazaña en dos épocas distintas: ganaron cuatro seguidos entre 1936 y 1939, y establecieron el récord histórico de la MLB al ganar cinco seguidos entre 1949 y 1953.

Por lo tanto, cualquier jugador que cumpla con esta descripción debió haber pertenecido a los Yankees y haberse retirado justo después de las temporadas de 1939 o 1953.

Un jugador que encaja a la perfección con los criterios de retiro tras cuatro campeonatos consecutivos es Art Jorgens. Este receptor, que pasó toda su carrera en las Grandes Ligas con los Yankees de 1929 a 1939, obtuvo anillos de campeonato en 1932, 1936, 1937, 1938 y finalmente en 1939 antes de retirarse.

A pesar de haber formado parte de cinco equipos campeones en la década de 1930, nunca jugó ni una sola entrada en un partido de la Serie Mundial. Era el suplente del receptor del Salón de la Fama, Bill Dickey, conocido por su gran resistencia y por haber jugado prácticamente todas las entradas de esas series mundiales.

Otra figura legendaria profundamente ligada a la racha de 1936-1939 es Lou Gehrig. Si bien Gehrig desempeñó un papel fundamental en los campeonatos de 1936, 1937 y 1938, se vio obligado a retirarse abruptamente del equipo en mayo de 1939 debido a los efectos debilitantes de la enfermedad ELA.

Aunque su carrera como jugador terminó a principios de ese año, se retiró oficialmente del béisbol en 1939, pero siguió siendo el capitán del equipo. Los Yankees barrieron a los Rojos de Cincinnati en la Serie Mundial de 1939, asegurando su cuarto título consecutivo durante el último año de Gehrig en el equipo.

Al analizar la dinastía de los Yankees de mediados de siglo, el miembro del Salón de la Fama Johnny Mize ofrece un hito extraordinario. Mize fue adquirido por los Yankees a mediados de la temporada de 1949 y jugó en Nueva York hasta finales de 1953.

Durante ese período, los Yankees ganaron la Serie Mundial todos los años. Mize se retiró inmediatamente después de la Serie Mundial de 1953, lo que significa que no solo se retiró tras cuatro campeonatos consecutivos, sino tras cinco seguidos. Un logro sin precedentes.

Un día como hoy, 19 de mayo 2004: Julio Franco, de 45 años, bate su propio récord como el jugador de mayor edad en la historia de las Grandes Ligas en batear un jonrón como bateador emergente. Franco, que había conectado un jonrón como bateador emergente dos semanas antes contra San Diego, conectó un jonrón de dos carreras con dos outs para empatar el partido a 4 - 4 en la octava entrada. A pesar del esfuerzo de Franco, los Arizona Diamondbacks derrotaron a los Atlanta Braves 6 - 4 en 11 entradas.

2013: Miguel Cabrera conecta tres jonrones por segunda vez en su carrera, pero no es suficiente ya que Texas vence a Detroit 11 - 8. Daniel Murphy conecta un jonrón de tres carreras en la sexta entrada para Texas, anulando la noche de 4-4 y cinco carreras impulsadas de Cabrera. En su otra aparición al plato, los Rangers otorgan base por bolas a Miggy para llenar las bases, pero Prince Fielder sigue con un doble productor de tres carreras. Por los Rangers, Adrian Beltrè batea 4 de 5 con dos dobles y Geovany Soto y Lance Berkman tienen tres hits cada uno.