El derrame de la FIFA llega a cada rincón

El esquema de solidaridad de la FIFA es la envidia del resto de federaciones. No es solo el miembro del COI que más dinero recauda (13 mil millones de dólares entre 2022-2026), es la entidad con la estructura de reparto más democrática y equitativa, para el fomento, el desarrollo, la integración y la paridad.

El Violette Athletic Club, un histórico del otro lado de la isla con 108 años de vida, recibirá cerca de 250 mil dólares solo por la convocatoria de un jugador de su plantilla, el mediocampista Pierre Woodenski, a la lista de 26 jugadores que llevará Haití a la Copa del Mundo de este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Igual beneficio puede recibir el Cibao FC, el Atlético Pantoja o cualquier otro club de la LDF si un jugador de su plantel (local o extranjero) fuera llamado por una de las selecciones que disputarán el primer Mundial en tres países. La fecha límite es el primero de junio.

La FIFA pagará cerca de 11 mil dólares por día en el Mundial (desde la concentración hasta la eliminación) a cada club que ceda a un jugador al torneo de 48 países. Si el FC Barcelona o el PSG ceden seis futbolistas y los países que representan quedan eliminados en la primera fase el equipo español y el francés cobrará 1.5 millones de dólares. El monto sube de acuerdo a qué tan lejos avance cada nación.

El capítulo se llama FIFA Club Benefits Programme, estrenado en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica. La cita de este año repartirá 355 millones de dólares, un 70 % más que en Qatar 2022. La FIFA también paga una prima de seguro por cada jugador que toma parte del torneo, una póliza que supera los 900 millones de dólares para esta edición.

El espíritu del programa

El programa busca compensar a los clubes, que son quienes más arriesgan al exponer sus talentos durante un verano donde toca reponer energía para temporadas cada vez más cargadas.

El defensa marroquí Achraf Hakimi (PSG) llegará al Mundial con 87 partidos en las últimas dos temporadas, entre dos finales de Champions, Mundial de Clubes y Copa Africana. Una locura.

La FIFA también tiene un programa llamado Mecanismo de Solidaridad. Este establece que cuando un futbolista profesional es traspasado el 5 % del pase se puede distribuir entre los clubes donde este jugó entre los 12 y 23 años. Cuando el Real Madrid pagó al Chelsea 160 millones de euros por Eden Hazard en 2019 el formativo club belga AFC Tubize (donde Hazard jugó entre los 12 y 14 años) hizo el reclamó y consiguió 800,000 euros, una fortuna para un modesto club valón.