Esto si es difícil Talúa, una rotación de Grandes Ligas de 20-20-20-20

El juego de béisbol en las Grandes Ligas se ha innovado en muchos aspectos básicos: control del reloj para pitcher y bateador, las repeticiones, bates de características increíbles, bolas ajustadas y calibradas para bajar o subir la ofensiva, estadios que tienen más confort que un hotel cinco estrellas y en lo individual jugadores que cada día sepultan lo del alfeñique de Charles Atlas.

Sin embargo, conseguir una rotación de pitcheo de cuatro ganadores de 20 juegos, es más difícil que pasarle el peine a una cabeza de ajo.

En la historia de las Grandes Ligas sólo dos equipos han tenido en una temporada a cuatro ganadores de 20 juegos.

Los primeros fueron los Medias Blancas de Chicago en 1920, cuando Red Faber tuvo 23-13, Eddie Cicotte 21-10, Lefty Williams 22-14 y Dicky Kerr 21-9. Ni así fueron campeones, pues Cleveland quedó en primer lugar de la Liga Americana.

El segundo y último equipo fue Baltimore en 1971, con Mike Cuellar 20-9, Pat Dobson 20-8, Jim Palmer 20-9 y Dave McNally 21-5. Ganaron su división con gran ventaja sobre Detroit y luego lmpiaron en tres a los Atléticos de Oakland, pero perdieron la Serie Mundial ante los Piratas en siete juegos.

Mathewson, proeza difícil

Cuando se habla de la calidad del pitcheo del pasado, hay analistas que no admiten que en aquellos tiempos en materia de pitcheo la calidad fue mejor.

A Christy Mathewson, los Rojos lo consiguieron en el draft por $100 dólares. Rápido demostró el joven Christy, que era una buen pitcher, ganando 20 juegos.

En 1905 vivió su mejor temporada, cuando capturó 31 victorias y 8 derrotas, fue líder en efectividad con 1.27 y primero en ponches con 206, lo que le valió conquistar la triple corona del pitcheo. Llegó a la Serie Mundial contra los Atléticos y blanqueó tres veces, proeza que ningún lanzador ha vuelta a realizar.

Un día como hoy, 20 de mayo En 1965, Ricardo Carty, de los Bravos de Milwaukee iguala una marca de las Mayores al disparar dos dobles en un mismo inning.

En 1988, Mario Soto, Cincinnati, se enfrenta a los Cubs, lanza 9 innings, permitió 5 hits y 2 carreras limpias para conseguir la victoria 100, la última de su carrera.

En 1995, Seattle negocia al paracorto Wilson Delgado y al lanzador Shawn Estes por el pitcher Salomón Torres a San Francisco.

En 1996, el pitcher Joaquín Benoit es firmado por Texas.

En el 2010, Ubaldo Jiménez, de los Rockies, estuvo a punto de lograr su segundo juego sin hits del año, permitiendo solo un sencillo al cuadro a Humberto Quintero antes de abandonar el partido tras la séptima entrada por calambres en la pierna. Los Rockies ganaron 4-0, y Jiménez ahora tiene marca de 8-1 con una efectividad de 0.99.