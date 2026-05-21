Denny McLain y su impresionante dominio en la temproada de 1968

"El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado." Mahatma Gandhi “

La mejor forma de comprobar el cambio experimentado en el pitcheo es comparándolo con la temporada de 1968 de Denny Dale McLain, apodado "Boca Poderosa".

Denny McLain (31-6) lanzó 336 entradas, con 24 años de edad, logró el equivalente a dos temporadas modernas de un premio Cy Young juntas. El verdadero motor de su histórica campaña de 31 victorias fue una asombrosa efectividad de 1.96 y un WHIP de 0.905.

Para comprender su éxito, hay que analizar cómo controlaba el juego. Un promedio de carreras limpias (ERA) de 1.96 significa que McLain permitió menos de dos carreras limpias por cada nueve entradas lanzadas.

Más importante aún, su WHIP de 0.905 (bases por bolas más hits por entrada lanzada) significó que permitió menos de un corredor en base por entrada. Al mantener constantemente a los corredores fuera de las bases, McLain neutralizaba los ataques rivales antes de que pudieran siquiera comenzar.

Las ofensivas contrarias se veían obligadas a conectar varios hits estadísticamente improbables en la misma entrada solo para anotar una sola carrera.

Es importante analizar estas cifras en su contexto histórico. La temporada de 1968 es famosa por ser el "Año del Lanzador". El montículo medía 38 centímetros de altura y la zona de strike era notoriamente generosa, lo que limitó la ofensiva en toda la liga.

De hecho, Bob Gibson registró una efectividad de 1.12 en la Liga Nacional ese mismo año. Pero McLain combinó su excelente capacidad para evitar carreras con una resistencia excepcional, completando 28 de sus 41 aperturas.

Al comparar las estadísticas de McLain de 1968 con las de los mejores lanzadores de la década de 2020, las proporciones brutas son sorprendentemente similares, pero la carga de trabajo revela una historia completamente diferente.

En temporadas recientes, ganadores modernos del premio Cy Young como Tarik Skubal o Gerrit Cole han registrado efectividades en torno a 2.00 y WHIPs que rondan entre 0.90 y 0.98. Los mejores ases de hoy en día son, de hecho, más dominantes por bateador, ponchando con una frecuencia sustancialmente mayor que la de McLain.

La diferencia más evidente radica en el volumen de lanzamientos. Los abridores modernos están fuertemente protegidos por límites de lanzamientos y bullpens especializados, lanzando generalmente entre 180 y 200 entradas en un año excepcional. McLain mantuvo su WHIP por debajo de 1.000 durante las 336 entradas lanzadas.

La magia de su temporada de 1968 no solo residió en la poca cantidad de carreras o corredores en base que permitió por entrada, sino en que mantuvo ese nivel de élite de prevención de carreras con una carga de trabajo que la estrategia del béisbol moderno ya no permite.

Para 1970 su carrera tomó un giro mortal, cuando fue suspendido por el Comisionado Bowie Kuhn por participar en apuestas.

Regresando a la acción el primero de julio, con exceso de peso y fuera de forma. Fue suspendido de nuevo el 9 de septiembre por portar una pistola y finalizó la temporada con un récord de 3-5.

Dennis Dale McClain fue sentenciado a pasar 23 años en prisión, acusado de usura, apuestas, extorsión y posesión de cocaína.

Un día como hoy, 21 de mayo 1977- Los Rojos de Cincinnati traspasan al lanzador Santo Alcalá a los Expos a cambio de dos jugadores de ligas menores, Shane Rawley y Angel Torres. Alcalá que tuvo un récord de 11-4 en su año de novato la temporada anterior.

1986 - Rafael Ramírez conecta dobles cuatro veces en siete turnos al bate en la victoria de los Braves en 13 entradas sobre los Cubs, 9 - 8.

2005- Antes de su partido interligas contra los Atléticos, los Gigantes rinden homenaje a Juan Marichal dedicando una estatua de bronce de nueve pies fuera del SBC Park. El "Dandy Dominicano", que jugó para San Francisco de 1960 a 1973, se une a Willie Mays y Willie McCovey como exjugadores a quienes les han hecho estatuas en su honor en la ciudad.