Canó puede cambiar las reglas del Caribe

Robinson Canó juega por tercer verano en la pelota mexicana y el próximo invierno apunta a jugar allí. ( FUENTE EXTERNA )

Por trayectorias en el diamante, Zoilo Almonte y Jonathan Villar quedan lejos de Robinson Canó, uno de los mejores intermedistas de la historia, quien se bajó del cielo e hipotecó a tasas de usura su inmortalidad con su reiterada apuesta a fármacos prohibidos.

Pero hay un hilo que los conecta: En noviembre pasado, el Escogido dejó libre a Almonte tras 11 turnos (bateó .091) y el ambidiestro encontró trabajo en México. Villar, un exlíder de robos en la MLB y todavía con valor, también estuvo disponible para los seis clubes, no acordó con nadie y vio la pelota invernal desde su casa en La Vega. Nadie se molestó.

Hoy Canó, con encanto y potencial comercial que puede generar en un país como México, y la existencia de una agencia libre desde 2024 en Lidom amenaza con reconfigurar la pelota de invierno.

Canó, que tendrá 44 años en octubre, puede ir de salida en su carrera y, tras ganar más de 300 millones de dólares antes de impuestos y recortes por dos suspensiones, 150 mil dólares de más que le ofrezca el Pacífico mexicano no deben marcar la diferencia. Dentro de 17 meses podrá comenzar a cobrar una pensión completa de la MLB.

Pero el talento clave de Lidom, ese pelotero atractivo para Asia, veteranos que ya no seducen a la MLB como Junior Lake, Yamaico Navarro, Cristhian Adames, Gustavo Núñez o César Valdez, pueden ser los próximos casos a inclinarse por el invierno azteca.

¿Habrá defensa?

No veo al sindicato de peloteros (Fenapepro) negociar con Lidom para el próximo acuerdo laboral un mecanismo que corte las alas a jugadores que no ganaron gran dinero, si pueden sumar en México, Venezuela o Puerto Rico unos dólares que su circuito original no les puede pagar.

Antes de la temporada 2024-2025, un equipo de Puerto Rico protestó ante la Confederación del Caribe por dos refuerzos que, siendo reserva de su liga, apelaron por venir a Dominicana. No pasó de ahí. Los boricuas no competían con la oferta de RD.

Canó quizás no necesite esos dólares, pero puede cambiar las reglas del negocio en unas ligas de invierno donde los clubes no invierten en la formación del pelotero y los contratos son de corta duración.

La LNB disputa su calendario en la actualidad mientras jugadores sin perfil NBA o Europa como Juan Guerrero, Richard Bautista, Juan Miguel Suero y Jhery Matos están en Venezuela, por mejor pago.

El atleta tiene carreras cortas, la mayoría no gana fortunas y debe aprovechar su momento. Canó parece haber identificado una brecha de la agencia libre que tendrá candidatos para seguir su camino.