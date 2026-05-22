Wade Boggs fue un virtuoso del bateo gracias al "pollo"

"Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida." Woody Allen Cineasta “

Wade Boggs brilló con los Medias Rojas durante 11 temporadas (1982-92) y ganó cinco títulos de bateo, antes de jugar con los acérrimos rivales de Boston: Los Yankees de Nueva York, con quienes dejó average de .313, ganó 2 guantes de oro como antesalista en 1994 y 1995 y completó su participación en 12 Juegos de las Estrellas.

Terminó su carrera como jugador activo en Tampa. Con las Mantarayas alcanzó el hit 3.000, con ese uniforme se retiró en 1999.

De todas, la superstición más conocida de Boggs era comer únicamente pollo antes de cada juego, lo que le hizo ganarse el apodo de «Chicken Man».

En su libro "Fowl Tips" , Boggs comparte varias recetas para preparar pollo. En su exitosa carrera y buceando en el mar de la numerología, tuvo una racha de 162 juegos con un promedio de bateo de .400.

En esa seguidilla de 162 juegos desde el 9/6/1985 hasta el 6/6/1986 donde bateó .401. Consiguió 257 hits en 641 turnos al bate para un promedio de ".4009", que equivale a los .401; también dio 12 jonrones, 92 carreras impulsadas, 125 carreras anotadas y 109 bases por bolas. Su porcentaje de embasarse fue de .489 y su porcentaje de slugging de .541.

Si los Medias Rojas hubieran jugado, digamos, 90 partidos en Fenway y 72 fuera de casa durante ese tiempo, entonces diría que hay que descartar bastante la "temporada entre años con un récord de .400", pero lo comprobé y resulta que fueron exactamente 81 en casa y 81 fuera. Bastante impresionante.

Ted Williams solo jugó 143 partidos en 1941, ¿sabemos si alguna vez tuvo una racha de 162 partidos con un promedio de .400? Si tomamos sus últimos 13 partidos de 1940, toda la temporada de 1941 y los primeros seis partidos de 1942, Williams tuvo 216 de 540 (exactamente .400) en 162 partidos.

El promedio de bateo acumulado de Rogers Hornsby entre 1921 y 1925 fue de 1,078 hits en 2,679 turnos al bate (.402) en 696 juegos. Bateó .397 en abril de 1926 antes de que su rendimiento decayera, por lo que tuvo una racha de más de 700 juegos con un promedio acumulado de .400.

Una característica inusual de la racha de .400 de Boggs es que solo tuvo un elevado de sacrificio durante los 162 juegos destacados. Simplemente no era un bateador de elevados, pero sí un adicto al pollo y eso que no conoció la "Guakasaca".

Un día como hoy, 22 de mayo En 1911, se forma el equipo Nuevo Club en la casa de la familia Sánchez Lustrino en la calle Arzobispo Nouel.

En 1984, Mario Soto, estuvo a ley de un pitcheo para lanzar un no hitter en el Riverfront Stadium, cuando George Hendricks de San Luis en el noveno inning con dos outs y en conteo de 2-2 le disparó jonrón.

En 1992, Felipe Rojas Alou dirige su primer juego en las Grandes Ligas con los Expos y derrota 7-1 a los Bravos de Atlanta.