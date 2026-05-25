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| 4 min de lectura

La MLB y la depresión de los años 30´s

El béisbol se estremeció hace casi un siglo, golpeado por la crisis económica mundial

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La MLB y la depresión de los años 30´s
Babe Ruth tuvo un salario de lujo a pesar del bajón de la economía mundial. (FUENTE EXTERNA)
""Las películas de hoy en día son muy raras, te hacen pensar""Britney SpearsCantante

En 1930 la gran depresión económica asfixiaba la sociedad estadounidense cuando se dio a conocer que Babe Ruth firmó un contrato por 80,000 dólares, la mayor cantidad de dinero jamás pagada a un beisbolista.

Cuando un reportero le preguntó a Ruth que si era inapropiado que tuviera un salario mayor que el del presidente Herbert Hoover, respondió: "¿Por qué no? Yo tuve mejor año que él".

Uno de cada cuatro asalariados, que eran aproximadamente 15 millones entre mujeres y hombres, pronto se quedarían sin trabajo. La depresión golpeó al béisbol tanto como al país.

La situación económica era alarmante, la billetera de los fanáticos estaba Nelson Ned, y millones de aficionados no podían pagar los cincuenta centavos que costaba el boleto de entrada a los juegos. La asistencia se desplomó.

Los Cafés de San Luis en la Liga Americana promediaron menos de 1,500 aficionados por juego y los Rojos de Cincinnati, Bravos de Boston y Filis de Filadelfia estuvieron muy cerca de salirse del negocio.

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Los dueños de los equipos más golpeados pusieron en el mercado a sus estrellas para poder sobrevivir, incluso el propietario de los Senadores de Washington vendió a su yerno, el parador en corto estrella Joe Cronin.

Sin embargo, el bateo aún estuvo dominando el juego. En 1930, el porcentaje en toda la Liga Nacional fue de .303 y los Filis, que finalizaron en último lugar a 40 juegos del primero, tuvieron ocho jugadores bateando por arriba de .300, incluyendo a cuatro sobre los .340.

Aún así los Filis fueron el equipo más triste, siendo forzado, como las múltiples familias sin trabajo, a irse a vivir con sus parientes. El equipo se cambió al estadio de los Atléticos, club con el que convivieron en la ciudad entre 1901 y 1954.

El dueño de los Filis, quien se vio forzado a vender a sus estrellas, era constantemente llamado en los periódicos, "el Pobre Gerry Nugent".

El presidente Franklin Delano Roosevelt, gran aficionado al béisbol, se quejaba en términos del juego con respecto a los problemas del país en la primavera de 1933: "No tengo esperanzas de conectar de hit cada vez que vengo al bate."

  • PICADILLOS: Elly de la Cruz firme candidato a 40 jonrones... Las federaciones deportivas deben comenzar a dar a conocer sus potenciales medallistas. Los dirigentes federados que tomen un receso del figureo... Pregunta tonta: ¿Y la franquicia de béisbol de Puerto Plata?... Anoten a Christopher Sánchez como un sólido candidato al Cy Young... Felicidades a Iván Robiou de Moya que está hoy de cumpleaños... El Malecón Deportivo es un escenario fuera de serie...

UN DÍA COMO HOY, 25 DE MAYO

2010:  El viejo Vladimir Guerrero parece haber vuelto, aunque con un uniforme nuevo. En un partido contra los Reales de Kansas City, el bateador designado de los Rangers conecta dos jonrones y un doble en un lanzamiento interior que casi le golpea para llevar a Texas a una victoria por 8-7. Vlad batea .347 con 12 jonrones y 42 carreras impulsadas en 45 partidos tras una temporada plagada de lesiones en 2009 con los Angelinos.

2012: Nelson Cruz batea 4 de 5 con un grand slam y ocho carreras impulsadas para liderar a los Rangers a una victoria por 14 - 3 sobre los Blue Jays de Toronto.

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Cronista deportivo. Amante del béisbol y sus vivencias.