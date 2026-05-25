Babe Ruth tuvo un salario de lujo a pesar del bajón de la economía mundial. ( FUENTE EXTERNA )

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En 1930 la gran depresión económica asfixiaba la sociedad estadounidense cuando se dio a conocer que Babe Ruth firmó un contrato por 80,000 dólares, la mayor cantidad de dinero jamás pagada a un beisbolista.

Cuando un reportero le preguntó a Ruth que si era inapropiado que tuviera un salario mayor que el del presidente Herbert Hoover, respondió: "¿Por qué no? Yo tuve mejor año que él".

Uno de cada cuatro asalariados, que eran aproximadamente 15 millones entre mujeres y hombres, pronto se quedarían sin trabajo. La depresión golpeó al béisbol tanto como al país.

La situación económica era alarmante, la billetera de los fanáticos estaba Nelson Ned, y millones de aficionados no podían pagar los cincuenta centavos que costaba el boleto de entrada a los juegos. La asistencia se desplomó.

Los Cafés de San Luis en la Liga Americana promediaron menos de 1,500 aficionados por juego y los Rojos de Cincinnati, Bravos de Boston y Filis de Filadelfia estuvieron muy cerca de salirse del negocio.

Los dueños de los equipos más golpeados pusieron en el mercado a sus estrellas para poder sobrevivir, incluso el propietario de los Senadores de Washington vendió a su yerno, el parador en corto estrella Joe Cronin.

Sin embargo, el bateo aún estuvo dominando el juego. En 1930, el porcentaje en toda la Liga Nacional fue de .303 y los Filis, que finalizaron en último lugar a 40 juegos del primero, tuvieron ocho jugadores bateando por arriba de .300, incluyendo a cuatro sobre los .340.

Aún así los Filis fueron el equipo más triste, siendo forzado, como las múltiples familias sin trabajo, a irse a vivir con sus parientes. El equipo se cambió al estadio de los Atléticos, club con el que convivieron en la ciudad entre 1901 y 1954.

El dueño de los Filis, quien se vio forzado a vender a sus estrellas, era constantemente llamado en los periódicos, "el Pobre Gerry Nugent".

El presidente Franklin Delano Roosevelt, gran aficionado al béisbol, se quejaba en términos del juego con respecto a los problemas del país en la primavera de 1933: "No tengo esperanzas de conectar de hit cada vez que vengo al bate."

PICADILLOS: Elly de la Cruz firme candidato a 40 jonrones... Las federaciones deportivas deben comenzar a dar a conocer sus potenciales medallistas. Los dirigentes federados que tomen un receso del figureo... Pregunta tonta: ¿Y la franquicia de béisbol de Puerto Plata?... Anoten a Christopher Sánchez como un sólido candidato al Cy Young... Felicidades a Iván Robiou de Moya que está hoy de cumpleaños... El Malecón Deportivo es un escenario fuera de serie...

UN DÍA COMO HOY, 25 DE MAYO

2010: El viejo Vladimir Guerrero parece haber vuelto, aunque con un uniforme nuevo. En un partido contra los Reales de Kansas City, el bateador designado de los Rangers conecta dos jonrones y un doble en un lanzamiento interior que casi le golpea para llevar a Texas a una victoria por 8-7. Vlad batea .347 con 12 jonrones y 42 carreras impulsadas en 45 partidos tras una temporada plagada de lesiones en 2009 con los Angelinos.

2012: Nelson Cruz batea 4 de 5 con un grand slam y ocho carreras impulsadas para liderar a los Rangers a una victoria por 14 - 3 sobre los Blue Jays de Toronto.