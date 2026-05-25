Memorial Day, la primera fecha clave

A los Mets de Juan Soto el camino para la remontada comienza a complicársele. ( AFP )

¿Serán a partir de esta semana los Mets de Juan Soto y Francisco Lindor, los Astros de Yordan Álvarez y José Altuve o los Gigantes de Rafael Devers y Willy Adames vendedores? ¿Ven en Boston y Detroit posibilidad de remontada? ¿Pueden estos Atléticos llevar los playoffs a Sacramento? Con los Rays sí que pocos dudan de su vuelta a jugar en octubre.

Más allá del emotivo tributo afuera y dentro de los estadios que reciben hoy los soldados estadounidenses caídos en combates, en las oficinas de los gerentes y entre los analistas de béisbol existe una famosa e histórica máxima no escrita: "Dime dónde estás en Memorial Day y te diré quién eres".

Al celebrarse a finales de mayo, el Memorial Day marca casi el primer tercio de la temporada regular (alrededor del juego número 50 de los 162 totales). Es la primera fecha del calendario donde las estadísticas dejan de ser consideradas "una muestra pequeña" o una simple racha de suerte.

Históricamente, entre el 65 % y 70 % de los equipos que lideran su división en el Día de los Caídos llegan a la postemporada.

Para las gerencias, esta fecha es el punto de inflexión donde se analiza fríamente la realidad del róster. Aquí es donde los equipos deciden si van a ser "compradores" (hacer cambios por estrellas para competir) o "vendedores" (comenzarán a salir de jugadores caros para reconstruir de cara al futuro) antes de que cierre el mercado de pases en julio.

Un enfoque que evoluciona

El aumento en el número de plazas para la postemporada (en 1995 subió de dos por liga a cuatro al establecerse tres divisiones y un wild card y en 2022 se elevó a seis clubes por circuito) ha impactado un poco en la visión sobre el Memorial Day, dado que más de un tercio de los equipos acceden a playoffs.

Sin embargo, en la MLB se toma un grueso de las decisiones en función de lo que dicen los datos duros, no en excepciones, como esa de que los Guardians remontaron en 2025 al verse a finales de agosto a 15.5 juegos del primer puesto y completar la épica de ganar la División Central.

Los Mets, que van últimos en el este, no cambiarán ni a Soto y poco probable que a Lindor (lesionado).

Pero los próximos días serán cruciales para definir si se apuesta a que el barco su hunda por completo o si se mitigan daños, transfiriendo material importante por personal que pueda ayudar ya pensando en 2027.

Igual puede ocurrir en San Francisco en torno a Devers o Adames. Ya la temporada pasó el primer corte, ya los números son maduros.