Salcedo FC, el mejor de los campeones posibles

El Salcedo FC se coronó campeón del fútbol profesional dominicano en su año de debut tras vencer al histórico Cibao FC.

El fútbol profesional dominicano tiene un nuevo campeón. De todos los guiones sobre la mesa, la gran final de esta temporada escribió el más emocionante de todos: la consagración de Salcedo FC en su primer año en la liga.

Un equipo armado sobre un proyecto que viene desde la expansión, al que desde el día uno se le nota identidad. Hermanas Mirabal es una provincia donde históricamente el fútbol se vive con pasión, y con ese mismo sentimiento abrazó a la joven institución a su jugadores y dirigentes.

Fueron constantes durante toda la campaña. El trabajo del técnico Arturo Berroa y el compromiso de todo el plantel iba presagiando un cierre exitoso. Los resultados, se le fueron dando y la manera de competirle a los grandes fue también abriendo las expectativas de la sorpresa.

Ganar en nuestro fútbol es vencer a Cibao FC, uno de los proyectos deportivos más exitosos en el área del Caribe, un club que tiene una estructura a todos los niveles sin comparación en el país. Pero el pasado domingo "La Tropa Celeste" fue capaz de la hazaña: el gol agónico de Daniel Flores, las atajadas claves de la eterna leyenda Odalis Báez y ver al capitán Rossell levantar el trofeo en el infranqueable estadio del recinto universitario de Santiago fue y será histórico.

Creo que este título le hace muy bien a nuestro profesionalismo. Por eso, al margen del fanático naranja, el resto del seguidor del fútbol siente alegría, pues, se comparte una sensación colectiva de que un modelo bien gestionado puede aspirar a ganar sin llegar a tener el mayor de los presupuestos.

Ayer, fue un día no laborable en el municipio por ordenanza de su alcaldía, un premio que se dan todos en Salcedo porque acontecimientos de esta magnitud no se viven con frecuencia. Reconociendo también a una afición que en cada fecha de local llenó el Domingo Polonia, que en la ruta ocupó espacios importantes de la grada visitante y en el ecosistema de las redes también supo jugar su papel.

Se cierra una temporada que para la liga en su conjunto deja muchas enseñanzas, el fútbol recompensa si se sigue apostando a su crecimiento teniendo al trabajo y a la continuidad como prioridad.

Salud y felicidades al Salcedo Campeón.