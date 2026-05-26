Harvey Haddix: una derrota fue que lo hizo famoso

"Los vicios de sexo no son vicios. " Joaquín Sabina Cantautor “

En el béisbol se dan los fenómenos más raros de cualquier disciplina. El juego está pautado para 9 entradas y 27 outs, pero hubo un desafío donde el lanzador Harvey Haddix hizo 36 outs en línea y perdió, y ese revés lo hizo famoso.

Cuando uno se dedica a rastrear partidos históricos de este pasatiempo —para los estadounidenses un deporte familiar y para los dominicanos un motivo permanente de debates— inevitablemente tiene que aterrizar en el martes 26 de mayo de 1959. Hoy se cumplen 67 años de aquel encuentro celebrado en el Milwaukee County Stadium y presenciado por 19,194 fanáticos.

Sucede que estando Haddix en el bullpen calentando el brazo previo al partido, el ojo mágico del mánager Danny Murtaugh, de los Piratas de Pittsburgh, se le acercó y le comentó que observa algunos "errorcillos" en su mecánica, a lo que "El Conejo" le respondió que no estaba muy bien, por los efectos de un fuerte virus gripal.

Haddix subió a la colina de los sustos para enfrentar a los Bravos de Milwaukee teniendo como rival a Lew Burdette.

Haddix lanzaba en forma perfecta y al arribar al noveno episodio se enfrenta a Andy Pafko y lo poncha para el out 25. A Johnny Logan lo retira con plegaria al left y Lew Burdette entrega el out 27 por la vía del ponche. En los innings 10, 11 y 12 retira de uno-dos y tres a los Bravos. La fiebre y la tos habían desaparecido como por arte de magia.

En el cierre del inning 13, el mismo 13 de la mala suerte, Félix -El Gato- Mantilla se embasa por error del tercera base Don Hoak, quien jugó aquí para el Escogido; Eddie Mathews se sacrifica y el dirigente Murtaugh ordena pasar intencional a Hank Aaron, Joe Adcock dispara un batazo donde el jardinero central Bill Virdon estuvo al tris de realizar la jugada del año, pero la blanca de costura roja voló la cerca.

¿Qué sucedió con el batazo de Adcock?

Aaron, al llegar a la segunda y viendo que el Gato Mantilla había anotado y creyendo que la bola se había quedado dentro del terreno como revela en sus memorias, se fue al dugout y el árbitro de home Vinnie Smith lo decretó out.

Lo mismo que a Adcock por haber rebasado a Aaron y el juego terminó 1-0. En el box score, pueden verlo en Baseball-Reference, figura como debe de ser el hit de Adcock como un doble.

El Conejo Haddix lanzó 12.2 entradas, retiró 36 bateadores en línea y perdió, y Burdette, que trabajó en 13 episodios donde enfrentó 47 bateadores, toleró 12 hits y ponchó dos y se acreditó la victoria.

PICADILLOS: Giancarlo Stanton (NY) es el líder de jonrones con 456 entre los jugadores activos...Fernando Tatis III perseguido por los problemas financieros, es la causa que ha mermado su producción jonronera... Estamos sembrando el país de instalaciones deportivas, pero no estamos preparando profesores de educación física, entrenadores y monitores.

Un día como hoy, 26 de mayo 1978: Silvio Martínez, del staff de pitcheo del Springfield (AAA) de San Luis lanzó un juego de un hit frente al Omaha y ganó 4-0.

1993: Carlos Martínez, de Cleveland, saca elevado que le da en la cabeza a José Canseco, de Texas, y se convierte en jonrón. Los Indios ganaron 7-6.

1997 : Por primera vez en 20 años, dos jonrones dentro del parque son conectados en una misma entrada (sexta) por Sammy Sosa (Cubs) y Tony Womack (Arizona).

