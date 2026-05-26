La doble batalla que Tatis Jr. va perdiendo

Fernando Tatis Jr. dijo a los medios que apelará la decisión que le desfavorece de un tribunal de San Diego. ( FUENTE EXTERNA )

Fernando Tatis Jr. alega que su lucha para anular el acuerdo con Big League Advantage (BLA) no es solo porque lo considera una estafa, sino que lo hace para que otros no "cometan ese error". Los números que muestra la empresa crediticia dicen lo contrario. Cada vez más prospectos tocan esas puertas.

BLA no para de crecer en su portafolio de jugadores y cuando se hace un repaso en los nombres que cobraron ese adelanto y ya están fuera de béisbol se entiende el elevado riesgo al que incurre la firma con sede en Virginia y que nació en 2016.

La matrícula supera los 700 atletas y Elly de la Cruz aparece como el próximo que puede darle el mayor retorno. La firma que dirige el exlanzador Michael Schwimer asegura que ha invertido más de 190 millones en financiar esa base de atletas.

Ya existe una cultura, son los jugadores que van tras esa oferta, mayormente en la temporada muerta tras un desempeño prometedor en el verano. Saben puede ser el mayor dinero que ganarán en medio de esa lotería que juegan.

Son los jugadores que van tras BLA

Talentos recientes que han topado la MLB como Agustín Ramírez o promesas que firmaron por bono de siete dígitos como Welbyn Francisca (primer pick del draft de novatos de Lidom en 2024) forman parte de la lista.

Igual, Maikel García, venezolano que fuera MVP del pasado Clásico Mundial, también apeló a ese crédito y en diciembre firmó una extensión con Kansas City de 57.5 millones, de los que tendrá que devolver el 10 % o 5.7 millones.

Tatis Jr. es un caso de éxito, pero es una excepción. Una inversión de 2 millones de dólares que devolverá 34 MM. También lo hubiese sido Vladimir Guerrero Jr. si su padre aceptaba los 10 millones que BLA le ofreció el mismo 2018 que el petromacorisano dio el sí. La devolución sería de 57 millones, pero el inmortal vio la propuesta como una ofensa y la rechazó, por teléfono.

El golpe mayor que iba a dar BLA era con Juan Soto. Comenzó ofreciendo 700 mil dólares en 2017 y el último rechazo de la familia del hoy jardinero de los Mets fue de 13 millones de papeletas verdes, para una familia trabajadora, de Herrera, que estiraba el dinero para llegar a fin de mes.

De haber aceptado y con los acuerdos que ha sellado Soto el retorno para BLA fuera por 85 millones de dólares.

Las opciones de que Tatis doble el pulso a BLA son remotas, pero el jugador de los Padres luce dispuesto a llevar el partido a extra inning y sus abogados no se molestarán por seguir cobrando. Ya Francisco Mejía tomó el mismo camino y se rindió.