El sacrificio de Towns que capitalizan los Knicks

El pívot/ala-pívot de los New York Knicks, Karl-Anthony Towns (izquierda), se dirige a la canasta ante el pívot de los Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen (derecha), durante el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks en Cleveland, Ohio, EE. UU., el 25 de mayo de 2026. ( EFE )

La etiqueta que persiguió a Karl-Anthony Towns durante gran parte de su carrera fue la de un talento inconmensurable, pero incapaz de liderar en los momentos de máxima presión. La postemporada 2025-2026 ha sido el escenario de su redención definitiva.

Tras certificar el pase de los New York Knicks a sus primeras Finales de la NBA desde 1999 con una contundente barrida ante los Cleveland Cavaliers, el pívot dominicano ha demostrado que puede ajustarse a un rol complementario sin renunciar a su condición de máquina anotadora.

El verdadero valor de Towns, de 30 años, en estos playoffs ha radicado en su madurez táctica. Lejos de exigir el protagonismo absoluto en el ataque, "KAT" ha asumido con maestría el rol de escudero de Jalen Brunson. Sus números en la postemporada reflejan una eficiencia brutal: promedia 16.9 puntos, 10.6 rebotes y un sorprendente 5.9 asistencias.

Lo extraordinario no es el volumen de su anotación, sino cómo lo consigue; registra unos porcentajes de tiro asombrosos del 57.2 % de campo y un letal 48.9 % desde la línea de tres puntos.

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El gran ajuste en el juego de Towns en esta fase decisiva de la temporada ha sido su metamorfosis como facilitador y ancla defensiva. En lugar de forzar el juego de poste bajo que solía congestionar la pintura, ha aprendido a operar como el eje de un sistema de pick-and-pop que destruye las defensas rivales.

Ya lo destacó el coach John Calipari, quien entrenó a Towns en la NCAA y definió su rol en esta temporada como una mutación a Nikola Jokic.

En el pick and pop un jugador bloquea al portador del balón y, en lugar de rodear la defensa hacia el aro (pick and roll), se abre hacia el perímetro para recibir y lanzar un tiro cómodo. Si lo presionan en el perímetro, Towns castiga pasando el balón con una visión de juego nunca antes vista en su carrera, con múltiples partidos de doble-doble en los playoffs.

Además, su esfuerzo en el costado defensivo—donde históricamente se le criticó—ha sido encomiable, promedia más de un tapón y un robo por noche, plantando cara físicamente en la pintura bajo la estricta disciplina del mánager Mike Brown.

Como el propio Towns declaró tras asegurar el boleto a las Finales, la palabra "esperanza" había estado ausente en la organización de los Knicks por décadas. Al ajustar su juego en favor de la fluidez colectiva, Towns se ha convertido en el gigante que Nueva York necesitaba para volver a soñar con un campeonato y desatar la locura en la Gran Manzana.