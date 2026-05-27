Wander Franco y el perdón judicial

Wander Franco durante la audiencia del pasado lunes. ( ANEUDY TAVÁREZ )

"Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. " José Saramago Escritor “

Wander Franco, forrado de un arsenal de calidad para brillar con luz propia de megaestrella en el Gran Circo, se apagó por la acusación de tener relaciones sexuales con una menor de 14 años de edad, que le cierra el paso para retornar con los Rays de Tampa.

Franco, de 25 años, aunque fue declarado "criminalmente responsable" de sus interacciones con una chica de 14 años cuando tenía 21, fue simultáneamente declarado víctima de "extorsión" y "chantaje" después de que los fiscales descubrieran que la madre de la víctima le exigía grandes sumas de dinero.

Major League Baseball tiene su política definida ya que siendo el béisbol el pasatiempo de la familia de los Estados Unidos, toma sus propios correctivos, pero su historia es todo, menos inocente.

Detrás de estadios icónicos y leyendas queridas se esconde un lado más oscuro lleno de traición, sobornos, adicciones y caos. Algunos escándalos han sacudido los cimientos mismos del deporte, y otros incluso han reescrito las reglas.

Las políticas de las Grandes Ligas, sumadas a violaciones consideradas como "crímenes de torpeza moral", prácticamente cierran cualquier posibilidad de que Franco vuelva a jugar para una organización de la MLB.

La MLB tiene una cláusula de moralidad en los contratos que permite a la liga sancionar a los jugadores por conductas que dañan la reputación e imagen del deporte.

Incluso si no hay una condena penal, el comisionado Rob Manfred tiene la autoridad para suspender a jugadores cuya conducta se considere inmoral y podría dañar la imagen pública de la MLB.

Franco es el sepulturero de su presente, una víctima más de que en un cuerpo sano, la mente podría estar enferma.

PICADILLOS: Preseas auríferas para República Dominicana: Marileydi Paulino y las Reinas del Caribe...Increíble, la selección de béisbol está en el papel y aún no tiene mánager...El Palacio de los Deportes se llamará "Arena Banreservas", pero la memoria del profesor Virgilio Travieso Soto no morirá Los Juegos Centroamericanos son nuestra verdadera competencia, por lo tanto la meta es quedar dentro de los primeros cinco, de lo contrario sería un fracaso.

Un día como hoy, 27 de mayo

En 1999, Luis Polonia batea de 5-5, dos dobles, para encabezar la victoria de Detroit 10-5 sobre White Sox.



En el 2004, Armando Benítez lanza un inning en blanco y extiende a 26.2 entradas la cadena de entradas sin permitir carreras, estableciendo récord para los Marlins. La anterior era 26.1 de Luis Aquino.



En el 2004, Carlos Peña, Detroit, batea de 6-6, dos jonrones y un doble, con 5 anotadas y 4 remolcadas. En 1968, Major League Baseball acepta las franquicias de San Diego y Montreal.

En 1999, Luis Polonia batea de 5-5, dos dobles, para encabezar la victoria de Detroit 10-5 sobre White Sox.

En el 2004, Armando Benítez lanza un inning en blanco y extiende a 26.2 entradas la cadena de entradas sin permitir carreras, estableciendo récord para los Marlins. La anterior era 26.1 de Luis Aquino.

En el 2004, Carlos Peña, Detroit, batea de 6-6, dos jonrones y un doble, con 5 anotadas y 4 remolcadas.